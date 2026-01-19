SAŠA OBRADOVIĆ ODUŠEVIO "DELIJE": Obelodanio vesti koje su obradovale sve kojima je Crvena zvezda u srcu

Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović izjavio je danas u Beogradu da Monako ima igrače vrhunskog kvaliteta i naveo da "crveno-beli" moraju da veruju u sebe na narednoj utakmici u Evroligi. A pritom je obelodanio i zdravstveni bilten - što su mnoge "delije" s nestrpljenjem čekale.

Košarkaši Crvene zvezde gostovaće u utorak od 18.45 časova ekipi Monaka u 23. kolu Evrolige.



Obradović je istakao da nema uopšte prostora pitanjima da li je zadovoljan ili ne rasporedom Evrolige.

"Najviše mrzim pitanje da li sam zadovoljan. Nezahvalno je pričati o takmičenju sa toliko utakmica, toliko putovanja... Kako oporaviti, kako se pripremiti za atipičnog protivnika, u ovom trenutku najboljeg u Evroligi. Podigli su nivo u odnosu na početak sezone, igraju vrlo agresivno, zajedno su dugo, znaju šta da igraju, šta da rade na terenu. Sistemi su isti, možemo da budemo adaptivni, ali s obzirom da se radi o vrhunskom kvalitetu, znaju se glavne pretnje. Prva utakmica bi mogla da bude pokazatelj, ali je sada drugačija situacija. U toj maloj dvorani raste samopouzdanje", rekao je Obradović na konferenciji za medije.



"Moramo da zadržimo veliku želju, nebitno od rezultata koji je u Milanu išao gore-dole. Da verujemo u sebe i vidimo šta ćemo dobiti od protivnika", dodao je trener Crvene zvezde.







"Bez obzira koliko znaš i koliko možeš da predvidiš, postoji ono dobro. Bitno je ko prvi udari. Postoji plan, ali ako neko prvi udari jako, plan ne postoji više. To se nama desilo protiv Žalgirisa. Teško je vratiti koncentraciju na početak. Mnogo zavisi od starta utakmice, a oni dobro otvaraju, Majk Džejms traži svoj ritam. On je najbolji igrač u Evroligi na toj poziciji. Šta god ti staviš ispred njega, ako dođe sa dobrom glavom - nekada i ne dođe, ali Evroliga mu je uvek velika inspiracija - možeš da očekuješ velikog Majka", naveo je Obradović.



Trener Crvene zvezde je potom objasnio kako sprečiti padove u igri, koji su se dešavali u poslednje vreme.



"Asvel je mogao da dobije Hapoel. Moraju da se respektuju Žalgiris, Valensija... Shvatili smo gde smo grešili. Bez obzira koliko si spreman, ako ti je energija malo manja, ili ne uradiš taktičke detalje, može da bude teško. Bilo nam je i u Milanu teško, ali ne iz loše igre. Ničije lopte su bile u rukama igrača koji su imali samopouzdanje, dok smo mi promašivali ono što treba da se da. Sada imamo dobro raspoloženje - da li će biti dovoljno, videćemo", istakao je Obradović.



On je pohvalio bekovsku liniju Monaka.







Trener Zvezde je govorio i o zdravstvenom stanju u ekipi.



"Uvek zavisim od doktorskog tima. Kako oni kažu, tako radim. Džoel Bolomboj je normalno trenirao. Ekipa koja je bila u Milanu, biće i u Monaku. Vodimo 14 igrača zbog duplog kola. Nemaš gde da treniraš, bitno je da su svi na okupu i da svako bude uključen. Nije lako ni meni, želim da razmišljam o našim igračima, to je bio slučaj i u Zadru. Bitno je da imamo sve igrače raspoložene. Hasijel Rivero se još nije priključio timskim treninzima", zaključio je Obradović.



Košarkaši Monaka se nalaze na drugom mestu na tabeli Evrolige sa 15 pobeda i sedam poraza, dok je Zvezda na 10. poziciji sa skorom 12/10.

Tabela Evrolige

