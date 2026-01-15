VELIKA POBEDA ZVEZDE: Crveno-beli posle neverovatnog preokreta u ludoj završnici pobedili Armani

CRVENA zvezda je ostvarila veliku pobedu u Evroligi, pošto je u Milanu savladala Armani sa 96:104 (25:27, 30:17, 27:26, 14:34).

Mnogo važan trijumf ostvario je tim sa Malog Kalemegdana nakon dve loše utakmice i sad je ponovo poslata poruka da se ne predaje što se borbe za plej-of tiče.

U prvom poluvremenu Nikola Kalinić je izgubio tri lopte, ali je u drugom poluvremenu pokazao zašto je možda i najbitniji igrač crveno-belih. Igrao je maestralnu odbranu, skakao, krao lopte... i pokazao koji je identitet ovog tima.

Posle prvih 20 minuta slutilo je na novi ubedljiv poraz izabranika Saše Obradovića. Odbrana je opet bila ispod svakog nivoa, pošto su "manekeni" na veliku pauzu otišli sa +11 - 55:44.

Ipak, defanziva Zvezde u četvrtoj četvrtini je bila granitna, baš kao iz perioda kad je aktuelni šampion Kupa Radivoja Koraća rušio sve pred sobom. Uz to Džered Batler je zablistao u napadu i pogađao je kako kod je želeo, prosto Armani za njega nije imao rešenja.

Crveno-beli su ovaj period dobili sa 34:14 i kad igraju takvu odbranu jako teško gube utakmice, što je i danas bio slučaj.

Najefikasniji kod pobednika bio je Džordan Nvora sa 22 poena, pratili su ga Džered Batler i Čima Moneke sa po 18. Na drugoj strani najbolji je bio Ševon Šilds sa 22, dok je Leandro Bolmaro brojao do 13.

Crvena zvezda je sad na učinku 12-10, dok je Armani na 11-11.

Četvrta četvrtina: Armani - Crvena zvezda 96:104

40' - Poslednji koš na utakmici postigao je Miler Mekintajer.

40' - Promašio je Nvora trojku i potom je Miler Mekintajer napravio faul nad Elisom za bacanja. Polovičan je bio Amerikanac. Do kraja je ostalo 29 sekundi. Prave domaći faulove, ali Moneke je oba puta bio siguran na 22,8 sekundi do kraja.

39' - Ukrao je loptu Miler Mekintajer i zakucao je u kontri. Marko Gudurić je pogodio trojku, a tajm-aut je zatražio Obradović. Moneke je vratio loptu u koš posle promašaja Nvore.

38' - Moneke će izvesta dva slobodna bacanja nakon tajm-auta koji je zatražio Pepe Poeta. Nigerijac je pogodio oba penala.

37' - Kalinić je pogodio oba bacanja. Šilds je završio utakmicu zbog pet faulova. On je postigao 22 poena. Miler Mekintajer je bio polovičan sa crte.

36' - Batler je opet promešao odbranu rivala i položio je loptu u koš. Šilds potom pogađa trojku. Ovo je njegova peta trojka.

35' - Jago je primetio da je Odželej ostao pod košem sa Elisom, proigrao ga je, a ovaj je lako zakucao. Na drugoj strani je Nibo pogodio.

34' - Batler je pogodio trojku preko Bruksa i vodi Zvezda. Vratio je Bruks i pokazao kakav je šuter.

33' - Kalinić je ukrao loptu i potom pogodio pod faulom Šildsa kome je ovo bio četvrti faul. Tajm-aut je zatražio Poeta. Promašio je bacanje, ali je Rići nagazio aut liniju prilikom borbe da dođe do lopte. Batler je promešao odbranu rivala i poentirao je i on pod faulom. Amerikanac je pogodio bacanje.

32' - Nibo je bio polovičan sa crte. Batler je pogodio flouter. Dobar napad Zvezde i trojka Jaga Dos Santosa.

31' - Poslednji kvartal počeo je poenima Izundua sa linije penala. Ledej je na drugoj strani promašio otvorenu trojku.

Treća četvrtina: Armani - Crvena zvezda 82:70

30' - Ledej je opet pogodio trojku, a pre 40 sekundi bilo je samo šest razlike, sad je 13 - 80:67. Batler je vratio trojku.

28' - Odželej se izborio za dva bacanja i bio je siguran. Gudurić je pogodio flouter. Opet Armani lako ide na dvocifrenu prednost.

27' - Izašao je iz bloka Nvora i pogodio je van linije 6,75. Dobru utakmicu kad je napad u pitanju igra krilo crveno-belih.

26' - Ledej je pogodio svoj šut jednom rukom. Trojku je pogodio Nikola Kalinić. Vratio je Ledej.

25' - Imao je sreće Miler Mekintajer, ali je uspeo da poentira. Miler Mekintajer je dobro probio, no nije uspeo da pogodi.

24' - Dorbo je izgradio poziciju Nvora i pogodio je trojku, ali Šilds je nezaustavljiv u drugom poluvremenu.

23' - Nvora je pogodio uz prekršaj Šildsa koji je zaradio treću ličnu grešku. I on promašje dodatno bacanje. Sam je ostao Šilds na šutu za tri i pogodio je, a potom i još jednu.

22' - Elis je lako probio Davidovca i ponetirao je na obruču. Izundu je pogodio pod faulom Bukera. Promašio je bacanje.

21' - Kodi je pokupio svoj promašaj i poentirao je. Ukrala je Zvezda loptu i lako je u kontri poentirao Nvora.

Druga četvrtina: Armani - Crvena zvezda 55:44

20' - Dobra odbrana Zvezde i potom laki poeni za Monekea. Sve to je nateralo Pepea Poetu da zatraži tajm-aut. Prvo poluvreme je završeno trojkom Bolmara. Opet je Zvezda primila mnogo poena.

19' - Čekao se Bruks. Posle tri promašaja pogodio je šut van linije 6,75. Izborio se za poziciju za šut Batler i bio je precizan.

17' - Dobro se snašao Nvora koji nastavlja da pogađa. Neverovatno šta je propustio Dobrić. Otvorenu trojku i dva zicera je promašio. Kažnjava to Armani poenima Šildsa pod faulom.

16' - Nvora je posle tajm-auta pogodio bacanja. Nibo drugi put poentira pod faulom. Dosta problema zadaje centar Armanija igračima Zvezde. Pogodio je i dodatno bacanje.

16' - Nibo je ostao sam na metar od koša i lako je poentirao. Treći put Kalinić baca loptu u ruke rivalima. Braun je to iskoristio za lake poene. Odmah je minut odmora pozvao Obradović.

15' - Armani ubija Zvezdu skokovima u napadu, već ih ima osam. Nibo je pokupio promašaj Bolmara i poentirao je pod faulom. Pogodio je i penal za +7 - 39:32.

13' - Vraća trojku Moneke. Drugi njegov pogodak van linije 6,75. Moneke je kao brzi voz prošao pored Niba i lako je ponetirao. Ali, uzvratio mu je poenima Nibo.

12' - Još jedan težak šut pogađaju domaći igrači. Braun je naskočio i poentirao preko Izundua. Bolmaro je pogodio trojku na isteku napada.

11' - Kakav koš Gudurića. Srbin je pogodio iz okreta preko Batlera. Na drugoj strani Kalinić je izgubio loptu.

Prva poluvreme: Armani - Crvena zvezda 25:27

10' - Gudurić se sa linije penela upisao u strelce. Ostao je Odželej sa Braunom pod košem, to je Nigerijac iskoristio da postigne koš.

9' - Oba penala je realizovao oba bacanja. Dobro je probio Bolmaro i na taj način se upisao u strelce.

8' - Kakva minijatura Batlera. Rolingom se oslobodio rivala i poentirao je pod faulom. Pogodio je i bacanje. Polovičan sa linije penala bio je Kalinić.

7' - Opet Miler Mekinajer pogađa posle prodora, ali istom merom je uzvratio Elis. Potom je Batler sjajno proigrao Izundu za lako zakucavanje Nigerijca.

6' - Opet je sreće imao Nvora. Odbila mu se lopta u ruke, uspeo je potom da poentira pod faulom. Iskoristio je i dodatno bacanje.

5' - Buker je ostao sam u levom korneru i pogido je trojku. Armani je napravio seriju 9:2. Još jednom iz daljine pogađa Šilds. Mora tajm-autom da reaguje Saša Obradović.

4' - Dosta sreće imao Nvora, ali uspeo je da pogodi težak šut. Buker je bio siguran sa linije penala. Moteijunas je bacio loptu u ruke Šildsu na izvođenju. Danac je taj poklon prihvatio i pogodio šut van linije 6,75.

3' - Tri ofanzivna skoka je pokupio Armani i na kraju je poentirao Buker. Na drugoj strani trojkom odgovara Nvora.

2' - Prve poene za Armani postigao je Bruks. Lako je probio odbranu crveno-belih i poentirao je na obruč. I Moteijunas se upisao u strelce posle dobre asistencije Miler Mekintajera.

1' - Sjajno je probio Miler Mekintajer i lako je poentirao. Dobrić je potom ukrao loptu Elisu na prevođenju. Moneke potom pogađa trojku.

Armani meč počinje u petroci: Kvin Elis, Ševon Šilds, Armoni Bruks, Zek Ledej, Devin Buker. Zvezda duel kreće u sastavu: Kodi Miler-Mekintajer, Ognjen Dobrić, Džordan Nvora, Čima Moneke, Donatas Moteijunas.

Uoči meča:

"Manekeni" su jedna od tri ekipe koja je ove sezone pobedila klub sa Malog Kalemegdana u Beogradu. Bilo je tu 1. kolu (92:82).

Pred ovaj meč navijači Zvezde saznali su i jednu lepui vest. Sa timom je u Milan otputovao i Džoel Bolomboj, ali ostaje da se vidi da li će dobiti priliku da igra. On je zbog teške povrede van terena bio 10 meseci.

Crveno-beli su do sad tokom ove sezone tri puta slavili na strani, a u prošlosti su često umeli da trijumfuju u Milanu. Poslednji put su to uradili u sezoni 2023/24 kad su slavili sa 76:62.

Armani u poslednje vreme igra u dobroj formi, vezao je četiri pobede u svim takmičenjima, od toga dve u Evroligi.

Oba tima u ovaj meč ulaze sa identičnim učinkom 11-10.

