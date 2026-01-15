JOKIĆ GLEDAO DENVEROVO ČUDO: Neverovatno šta Denver radi bez Nikole...

Košarkaši Denvera nastavili su sa pobedama bez povređenog Nikole Jokića, a ovaj put bili su bolji od Dalasa u gostima rezultatom 118:109 (29:23, 34:23, 25:32, 30:31).

FOTO: Tanjug/AP

Iz utakmice u utakmicu Denverovi igrači pokazuju kvalitet u koji su mnogi sumnjali posle povrede Nikole Jokića, pa je upisana i treća uzastopna pobeda.

Peti trijumf u poslednjih šest mečeva, od čega je samo jedan bio na domaćem parketu Nagetsa pokazao je da ovaj tim, ipak ima čemu da se nada bez svog najboljeg igrača.

Iako raspored donekle ide na ruku timu iz Kolorada, jer se u odsustvu srpskog centra sastaju uglavnom sa timovima iz donjeg dela tabele, čini se da će ekipa Dejvida Adelmana biti jača kada se Jokić vrati - zbog njega, ali i igrača sa klupe su koji pokazali da mogu mnogo više da pruže nego što su do sada.

Osim Nikole, za Denver na ovoj utakmici nije bilo i dalje Kamerona Džonsona, Jonasa Valančjunasa i Kristijana Brauna.

Džamal Mari je i na ovoj utakmici pokazao igru koja je potrebna Denveru u kontinuitetu bez obzira ko se nalazi na parketu, a ponovo je prebacio granicu od 30 poena.

Sjajnom timskom igrom Nagetsi su stigli do četvrte pobede u gostima u prethodnih deset dana.

Maveriksi su takođe imali velikih problema sa spiskom povređenih igrača - Kajri Irving, Dante Egzum, Derek Lajvli i Entoni Dejvis, koji je verovatno i završio misiju u Dalasu.

Konstantno su Nagetsi vodili protiv Dalasa u gostima i svaki put imali pravi odgovor na seriju protivnika i na kraju su zasluženo upisali pobedu.

Posle prve deonice na semaforu je stajalo 29:23 za Denver, a ta razlika samo se uvećavala do kraja prvog dela igre.

Serijom 17-5 na početku druge četvrtine Denver je stekao i 18 poena razlike i to je bez mnogo problema održavao do isteka 24. minuta, pa je na pauzu otišao sa prednošću 64:46.

Dalas se probudio u trećoj deonici koju je dobio sa sedam razlike i u poslednjih 12 minuta ušao je sa samo deset poena zaostatka.

Pretili su Maveriksi da se u potpunosti vrate u meč sredinom četvrtog kvartala, ali su Mari, Gordon i Hardavej bili glavni protagonisti Denvera u nameri da ne dozvole preokret.

Uspeo je domaći tim posle poena Vašingtona da priđe na 91:85, ali su potom preporođeni Pejton Votson sa trojkom, a potom i Džamal Mari sa pet vezanih poena odbili taj nalet.

Posle tajm-auta Dejvida Adelmana na pet minuta do kraja meča u trenucima kada je njegov tim imao 13 poena prednosti, Denver je rutinski uspeo da sačuva prednost i na kraju slavi sa 118:109.

Najefikasniji kod pobednika bili su Mari sa 33, Gordon sa 22 i Votson sa 18 poena. Sva trojica su standardni u poslednjim utakmicama.

U Dalasu su se istakli Maršal sa 24, Vilijams sa 20 i sedam skokova i Martin sa 15 poena.

Nije se domaćin proslavio u procentu šuta za tri poena iako je Dalas oduvek važio za sjajnu trojkašku ekipu. Sada su imali svega 15 odsto, dok je Denver bio na solidnih 45 odsto.

U sledećoj utakmici Denver će na svom terenu posle pet dana dočekati Vašington, dok će Dalas ugostiti Jutu u derbiju Teksasa.

Nagetsi sada imaju skor 28-13 i nalaze se u otvorenoj borbi za drugo mesto na Zapadu, a glavni rival biće im San Antonio, dok im za vratom diše Minesota sa pobedom manje.

Sa druge strane Dalas se nalazi na dve pobede manje od plej-in zone i pitanje je hoće li sa okrnjenim sastavom uspeti da se domognu desetog mesta.

