VELIKA POBEDA ZA MEGU: Savo Drezgić vodio tim ka trijumfu protiv Beča

05. 01. 2026. u 21:38

Košarkaši Mege pobedili su večeras u Beogradu ekipu Beča rezultatom 100:98 (30:26, 20:23, 26:29, 24:20) u utakmici 13. kola grupe B regionalne ABA lige.

ВЕЛИКА ПОБЕДА ЗА МЕГУ: Саво Дрезгић водио тим ка тријумфу против Беча

Najefikasniji u timu Mege bio je Savo Drezgić, koji je postigao 21 poen. Kod gostiju, najbolji je bio Sulejman Bum sa 24 poena.

Košarkaši Mege se nalaze na sedmom mestu na tabeli grupe B ABA lige sa četiri pobede i osam poraza, dok je Beč na poslednjoj, devetoj poziciji sa skorom 2/9.

Košarkaši Mege biće slobodni u narednom, 14. kolu, dok će Beč dočekati Cedevita Olimpiju.

