BOŠNJAK (14) HTEO DA POBIJE SRBE U ŠKOLI? Napravio spisak za odstrel, užas u Srebrenici

DEČAK (14), učenik osmog razreda ''Prve osnovne škole'' u Srebrenici, inače bošnjačke nacionalnosti, napravio je spisak drugara iz razreda koji su srpske nacionalnosti, a koje navodno, planira da ubije.

Foto: Profimedia

Čitav slučaj prijavljen je policiji, a danas će biti održan i roditeljski sastanak.

- Više detalja ne mogu sada da dam, jer je slučaj osetljiv i u pitanju su maloletna deca. O svemu ćemo razgovarati sa roditeljima, a obaveštena je i policija - rekla je direktorka škole Snežana Jandrić za portal Provjereno.

Prema informacijama, dečak je na spisak prvo stavio dve devojčice, a dan kasnije i četiri dečaka - svi su srpske nacionalsnosti.

Predsednik Organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srebrenice Branimir Kojić kaže da je ovo situacija koja se ne sme zataškati, kako su ranije bili slučajevi.

- Ovo je osetljiva sredina i ovakve stvari se ne smeju gurati pod tepih i zataškavati. Važno je da škola odreaguje, da se obaveste roditelji i da je policija u sve uključena - kaže Kojić.

Iz policije u Zvorniku su rekli da postupaju u predmetu, ali da zbog uzrasta dece ne mogu da daju više informacija.