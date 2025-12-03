Košarka

HITNO SAOPŠTENJE KK CRVENA ZVEZDA! "Delije" ovo moraju da znaju

03. 12. 2025. u 16:21

Košarkaši Crvene zvezde u petak od 20 časova igraju protiv Barselone u Beogradskoj Areni, a poznato je i šta se dešava sa povređenim igračima tima sa Malog Kalemegdana.

Crvena zvezda se ovim povodom oglasila saopštenjem koje prenosimo u celosti:

- KK Crvena zvezda obaveštava javnost da se Dejan Davidovac oporavio od povrede aduktora (primicač) i počeo sa timskim treninzima. Ebuka Izundu se takođe oporavio od povrede skočnog zgloba, i počeo sa individualnim treninzima sa kondicionim trenerom. Uroš Plavišić je tokom utakmice sa Olimpijakosom zadobio nakon udarca povredu ramena. U procesu je oporavka koji će trajati više nedelja. Nakon kontrole odrađene 01.12 Hasijel Rivero je odložio je štake i nastavlja sa procesom oporavka. Na treningu u sredu bol u nozi osetio je naš bek Jago Dos Santos, zbog čega je ranije napustio trening, a nakon pregleda i dijagnostike biće utvrđen stepen povrede i dalji koraci - piše u saopštenju.

Dakle, tri vesti su odlične - Davidovac se oporavio, Izundu je krenuo da trenira, a Rivero odložio štake. Ipak, brinu stanja Plavšića i Jaga pred nastavak sezone u Evroligi i ABA ligi.

