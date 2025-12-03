OTERALI LEGENDU! Los Anđeles Klipesi uručili otkaz NBA zvezdi

Los Anđeles Klipersi potvrdili su zvanično da se tim rastao sa Krisom Polom.

FOTO: Tanjug

Pol je na Instagramu objavio "priču" u kojem kaže: "Upravo sam saznao da me šalju kući".

- Rastajemo se sa Krisom i on više neće bit isa timom. Kris je legendarni član Klipersa. Želim jednu stvar da razjasnim: niko ne krivi Krisa za naše loše rezultate", rekao je Lorens Frank, predsednik košarkaških operacija Klipersa.

Još uvek nije jasno šta je dovelo do ove odluke Klipersa, koji su sezonu započeli sa razočaravajućim skorom 5-16.

Pol je potpisao jednogodišnji ugovor sa Klipersima vredan 3,6 miliona dolara, najavljujući kraj karijere kad se sezona završi.

Ove sezone, Pol je prosečno igrao oko 14 minuta i beležio 2,9 poena, 1,8 skokova i 3,3 asistencije na 16 utakmica.

Tokom svoje 21-godišnje karijere, Pol je imao prosek od 16,8 poena, 4,4 skoka i 9,2 asistenciju na 1.519 utakmica.