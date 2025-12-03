TUGA! Preminuo košarkaš koji je uzeo NBA prsten sa Darkom Miličićem
AMERIKA je zavijena u crno!
Poznati NBA košarkaš, nekadašnji šampion ovog takmičenja Elden Kembel preminuo je u 58. godini, javljaju inostrani mediji. On je osvojio prsten 2004. godine, kada je nastupao za Detroit Pistonse zajedno sa Darkom Miličićem.
Nije poznat uzrok smrti nekadašnjeg NBA centra, koji je proveo 15 godina u NBA ligi. On je prvobitno nastpao za Los Anđeles Lejkerse, gde je igrao s našim Vlade Divcem, a ostao je u ovj ekipi sve do 1999. godine.
Posle Lejkersa, Kembel je otišao put Šarlot Hornetsa, godinu dana je igrao za Nju Orleans Hornetse, pa i Sijetl Supersonikse, odakle je i otišao put Detroit Pistonsa, s kojima je osvojio titulu.
Nastupao je još za Nju Džerzi Netse, te još jednom Detroit Pistonse, da bi završio karijeru 2005. godine.
