Košarka

NOVI PEH ZA ZVEZDU: Povredio se još jedan igrač

Časlav Vuković

02. 12. 2025. u 18:54

NEMA kraja problemima za KK Crvena zvezda kad su povrede u pitanju. Taman što su se neki igrači vratili na teren, dogodio se novi izostanak.

Screenshot / Telegram / Delije

Kako saznaje "Meridian sport", povredu ruke na utakmici sa Olimpijakosom doživeo je Uroš Plavšić. Uskoro će biti poznati svi detalji o stepenu povrede.

Čini se da će Saša Obradović protiv Barselone biti lišen pomoći još jednog centra, što znači da od klasičnih petica na raspolaganju ima samo Donatasa Moteijunasa.

Pored povremenog reprezentativca Srbije van stroja od centara su: Ebuka Izundu, Džoel Bolomboj i Hasijel Rivero.

Podsetimo, utakmica Crvena zvezda - Barselona igra se u petak od 20 časova u "Beograskoj areni".

