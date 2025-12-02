VANREDNO OBRAĆANJE KK PARTIZAN! Došlo je do imenovanja...

Najnovije vesti iz KK Partizan željno su čekali svi "grobari".

U saopštenju crno-belih se navodi:



"Održana sednica Upravnog odbora KK Partizan: Žarko Paspalj imenovan za novog sportskog direktora crno-belih



Upravni odbor KK Partizan, sastao se ovog popodneva u prostorijama Kluba kako bi doneo strateške odluke za funkcionisanje u situaciji nakon neopozive ostavke trenera Željka Obradovića i odlaska sportskog direktora Zorana Savića.

Uz prisustvo većine članova UO, konstatovane su nove okolnosti i usvojen pravac u radu sportskog sektora crno-belih.

Na predlog predsednika Ostoje Mijailovića, prisutni članovi UO su jednoglasno izabrali Žarka Paspalja za novog sportskog direktora KK Partizan.

Legendarni košarkaški as i sportski funkcioner, na taj način se vratio u svoj Partizan, da u teškim trenucima bude na čelu sportskog sektora i svoje bogato znanje i iskustvo stavi u službu rešavanja svih otvorenih pitanja. Žarko Paspalj od strane Upravnog odbora uživa punu podršku u odabiru svojih saradnika, pronalaženju rešenja na poziciji trenera i stvaranju uslova da klub napravi rezultatski iskorak u odnosu na dosadašnji tok sezone", ističu crno-beli

A umesto Željka Obradovića...

Saopštenje se završava sa sledeća dva pasusa:

"Do izbora novog šefa stručnog štaba, ekipu će sa klupe predvoditi trener Mirko Ocokoljić.

Upravni odbor KK Partizan ovim putem upućuje apel svim predstavnicima medija, kao i svim ljudima koji putem društvenih mreža imaju uticaj na kreiranje atmosfere u javnosti, da ne objavljuju neproverene ili lažne informacije i da na pameti imaju kako KK Partizan u četvrtak ima utakmicu protiv Bajerna, a da nedugo zatim predstoji i derbi protiv Crvene zvezde. Mole se svi koji vole Partizan da ne raspiruju nikakvu vrstu netrpeljivosti, i ne podstiču na nasilnu eskalaciju ili druge radnje koje mogu naneti nenadoknadivu štetu klubu", ističu crno-beli.

