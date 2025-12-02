NIKOLA JOKIĆ GLEDA I NE VERUJE: Usred NBA sezone u penziju otišao čuveni Srbinov saigrač!

Nikola Jokić je i to dočekao.

Čovek od koga je Srbin imao mnogo toga da nauči na početku svoje NBA karijere, legendarni italijanski košarkaš Danilo Galinari, danas se penzionisao.

Galinari je igrao za Denver nagetse od 2011. do 2017. godine, a sa Nikolom Jokićem se "preklapao" od 2015. do 2017, kada je centar iz Sombora debitovao u NBA.

U tom periodu, Galinari je bio ključni ofanzivni igrač, prosečno postižući 16,2 poena, uz 4,8 skokova i 2,2 asistencije po utakmici u preko 300 mečeva za Nagetse, dok je Jokić tek počinjao da se ističe kao centar sa "posebnom vizijom za igru".

Celebrating a great career 💛💙 pic.twitter.com/pvkz6LoRBS — Denver Nuggets (@nuggets) December 2, 2025

Njihova saradnja je bila efikasna u pik-en-rol akcijama, a Galinarijev šut sa distance (preko 35% za tri poena) dobro se nadovezivao na Jokićeve asistencije, što se naročito odrazilo na ekipu u sezoni 2016/17. kada su Nagetsi postizali 115,3 poena po utakmici.

Iako nisu stigli do plej-ofa zajedno, ovaj period je pomogao Jokiću da se razvije, baš dok mu je Galinari bio "evropski učitelj" u klubu iz Kolorada.

Danilo Galinari - biografija

Danilo Galinari, rođen 8. avgusta 1988. u San Anđelu Lođijanu u Italiji, počeo je profesionalnu karijeru 2004. u italijanskim klubovima poput Kasalpusterlenga i Armanija iz Milano, s kojim je osvojio titulu 2008. i bio MVP lige.

Draftovan je 2008. kao 6. pik od Njujork niksa, za koje je igrao dve sezone pre prelaska u Denver. Potom je nastupao i za Los Anđeles kliperse (2017-2019), Oklahoma siti tandere (2019-2020), Atlanta hokse (2020-2022), Boston seltikse (2022-2023), Vašington vizardse (2023-2024), Detroit pistonse (2024) i na kraju Bakeros de Bajamon u Portoriku (2025), gde je takođe osvojio titulu i bio MVP.

U NBA je odigrao 16 sezona, sa sjajnim prosekom od 14,9 poena, 4,6 skokova i 1,8 asistencija po utakmici, ističući se kao šuter za tri poena (realizacija - 38%).

Za reprezentaciju Italije debitovao je 2007, učestvovao na Evrobasketima (2011, 2015, 2017, 2022, 2025) i kvalifikacijama za Olimpijske igre, postigavši preko 1.000 poena i penzionisavši se iz reprezentacije posle Evrobasketa 2025. u Rigi.

Od košarke se oprostio danas, 2. decembra 2025. nakon 20 profesionalnih sezona, ali i sa ukupno 28 trofeja u karijeri.

Nikola Jokić - statistika u sezoni 2025/2026 je nestvarna!

U ovoj sezoni Jokić ponovo ima čudesnu statistiku: trenutno je na tripl-dabl proseku, uz 29 poena po utakmici, 12,8 skokova i 11,1 asistenciju.

U trenutku pisanja ove vesti drugi je po skokovima u celoj NBA ligi, najbolji je njen asistent, a osmi je po realizaciji šuta iz igre (čak 62,1%).

NBA liga - tabela Zapadne konferencije

Nikola Jokić - ugovor, plata

Podsetimo, kada je srpski as 8. jula 2022. potpisao novi ugovor, jedna od najtraženijih stvari na internetu glasila je "Nikola Jokic contract salary" jer je u pitanju bio finansijske izuzetno unosan sporazum po centra iz Sombora. Uostalom, samo u ovoj, sezoni 2025/2026, treba da zaradi 55.224.526 dolara.

U narednoj još više, 59.033.114, ali...

Potom sledi "začkoljica".

Jokić je taj koji ima opciju da produži saradnju i, ako to učini, u sezoni 2027/2028 mu je garantovano 62.841.702 "zelenih novčanica". A kako on još nije potpisao produženje - počele su i glasine o tome da će možda promeniti sredinu. Upravo se u to uzdaju u, recimo, Majamiju, no... Uzdanje je jedno, a realnost? O njoj će mnogo odgovora dati i sezona koja je pred nama. A evo šta najpre sledi za Jokića i Nagetse u njoj:



Denver nagets - raspored NBA utakmica - decembar 2025.

(svi termini su navedeni po našem, srednjeevropskom vremenu)

Protiv Indijane u gostima - četvrtak, 4.12. - od 1



Protiv Šarlota u gostima - ponedeljak, 8.12. - od ponoćiProtiv Sakramenta u gostima - petak, 12.12. - od 4Protiv Hjustona kod kuće - utorak, 16.12. - od 3.30Protiv Orlanda kod kuće - petak, 19.12. - od 3Protiv Hjustona kod kuće - subota, 20.12. - od 23Protiv Jute kod kuće - utorak, 23.12. - od 3Protiv Dalasa u gostima - sreda, 24.12. - od 2Protiv Minesote kod kuće - petak, 26.12. - od 4.30Protiv Orlanda u gostima - nedelja, 28.12. - od 1Protiv Majamija u gostima - utorak, 30.12. - od 1.30

