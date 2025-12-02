"UH, NIJE DOBRO"! Nikola Jokić zbunjen, nešto će da se menja u Koloradu (VIDEO)
Košarkaši Denver nagetsa poraženi su na domaćem terenu od Dalas maveriksa 131:121 u utakmici NBA lige, a srpski reprezentativac Nikola Jokić ostvario je novi tripl-dabl na meču, 11. od starta sezone.
Momak iz Sombora je utakmicu završio sa 29 poena, 20 skokova i 13 asistencija.
Ono što je posebno bolno je što je Denveru ovo četvrti uzastopni poraz kod kuće, što je najgori niz od kada je Jokić postao starter, a ni sam nije imao odgovor na pitanje šta se dešava sa njegovom ekipom.
Odmahivao je glavom u neverici dok je gledao statistiku i prisećao se katastrofalne odbrane i nezalaganja njegovih saigrača za koje nema nijedno opravdanje i jasno je da će morati ponovo da ih "riba".
- Uh, mislim... nije dobar osećaj gubiti pred našom publikom. Mislim da su sve te utakmice bile "dobijene" za nas. Bili smo u igri u sve četiri, ali jednostavno nismo završili posao, nismo igrali našu najbolju košarku - rekao je Jokić.
Denver ove sezone igra po principu toplo-hladno, pobeđuje na gostovanjima, a gubi kod kuće, što je atipično za tim koji je godinama gradio tvrđavu na velikoj nadmorskoj visini.
- Stvarno ne znam. Mislim, jednostavno se tako dešava, izgleda. Stvarno ne znam odgovor zašto nalazimo odbranu na strani, a ne kod kuće - priznao je.
Jokić je posebno istakao problem sa nedostatkom agresivnosti u odbrani, naglasivši da tim nije navikao da igra fizički čvrsto.
- Mislim da je to zato što to nikada nismo radili. Niko od naših igrača to nije radio. Možda Kristijan Braun to radi najviše, i Spenser sada, ali mi ostali... ne radimo to. Pejton Votson pomalo - rekao je Nikola, a na pitanje da li i on lično mora bolje u tom segmentu, kratko je odgovorio:
- O definitivno, da, definitivno.
Povrede kroje sudbinu Denvera, ali Jokić šalje jasnu poruku saigračima pred nastavak sezone:
- Ako neko nedostaje, ne možemo razmišljati o njemu. Neko drugi mora da iskoči. Moramo da nađemo način da pobedimo. Ostatak tima mora da igra jako. Da pokušaju da iskoče i budu najbolji u svojoj ulozi ili šta god da rade.
