BRAVO TRISTANE! Srbin odigrao partiju sezone u NBA ligi (VIDEO)

Košarkaši Vašingtona pobedili su danas na svom terenu ekipu Milvokija rezultatom 129:126 u utakmici NBA lige.

Foto: AP

Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Si Džej Mekolum sa 28 poena, dok je Marvin Begli dodao 22. Srpski košarkaš Tristan Vukčević proveo je na terenu nešto manje od 20 minuta, a za to vreme zabeležio je 16 poena, dva skoka, dve asistencije i jednu ukradenu loptu.

U ekipi iz Milvokija najbolji je bio Kevin Porter sa 30 poena, dok je Janis Adetokumbo ubacio 26.

Košarkaši Majamija savladali su na svom terenu Los Anđeles Kliperse rezultatom 140:123.

Kod domaćih, najbolji je bio Norman Pauel sa 30 poena, dok je Bem Adebajo imao učinak od 27 poena, 14 skokova i tri asistencije. Srpski košarkaš Nikola Jović igrao je samo minut, ali bez učinka.

U timu iz Los Anđelesa istakao se Kavaj Lenard sa 36 poena, sedam uhvaćenih lopti i dve asistencije. Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović zbog povrede nije igrao za LA Kliperse.

U ostalim današnjim utakmicama NBA lige, postignuti su sledeći rezultati: Detroit - Atlanta 99:98, Indijana - Klivlend 119:135, Bruklin - Šarlot 116:103, Orlando - Čikago 125:120, Denver - Dalas 121:131, Juta - Hjuston 133:125 i LA Lejkersi - Finiks 108:125.

