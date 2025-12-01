KRAJ SARADNJE: Valensija se rastala sa centrom

VALENSIJA igra dobro ove sezone u Evroligi, ali uprkos tome rastala se sa centrom.

Foto: Profimedia

U pitanju je Itan Hap koji nije mnogo igrao, pa zbog toga ovakva odluka ne treba da čudi ljubitelje igre pod obručima.

On se dosta mučio povredom stopala koju je zadobio prošle sezone. Amerikanac je leta 2024. godine stigao u Valensiju, ali je za "slepe miševe" odigrao samo 10 utakmica u svim takmičenjima.

Hap je sa ovim španskim klubom imao ugovor do kraja ove sezone, no iz kluba su odlučili da se rastanu sa ovim 29-godišnjakom zbog toga što još nije oporavljen od povrede.

Do sad je u karijeri nastupao za Olimpijakos, Kremonu, Fortitudo, Dinamo Sasari, Ludvizburg, Breogan, Gran Kanariju i Valensiju.

📰 Comunicat @EthanHapp22



Cas 👉 Ethan Happ se desvincula de Valencia Baskethttps://t.co/D7FHlvG8mT



Val 👉 Ethan Happ es desvincula de Valencia Baskethttps://t.co/zFr5k93fmV



Eng 👉 Valencia Basket part ways with Ethan Happhttps://t.co/4zs4YVicHs pic.twitter.com/6LRcGYJrCc — Valencia Basket Club (@valenciabasket) December 1, 2025

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

