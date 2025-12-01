Košarka

KRAJ SARADNJE: Valensija se rastala sa centrom

01. 12. 2025. u 22:08

VALENSIJA igra dobro ove sezone u Evroligi, ali uprkos tome rastala se sa centrom.

Foto: Profimedia

U pitanju je Itan Hap koji nije mnogo igrao, pa zbog toga ovakva odluka ne treba da čudi ljubitelje igre pod obručima.

On se dosta mučio povredom stopala koju je zadobio prošle sezone. Amerikanac je leta 2024. godine stigao u Valensiju, ali je za "slepe miševe" odigrao samo 10 utakmica u svim takmičenjima.

Hap je sa ovim španskim klubom imao ugovor do kraja ove sezone, no iz kluba su odlučili da se rastanu sa ovim 29-godišnjakom zbog toga što još nije oporavljen od povrede.

Do sad je u karijeri nastupao za Olimpijakos, Kremonu, Fortitudo, Dinamo Sasari, Ludvizburg, Breogan, Gran Kanariju i Valensiju.

