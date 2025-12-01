FK CRVENA ZVEZDA SLAVI! Najbolji mladi vezni fudbaler sveta - na Marakani!
Najnovije vesti iz FK Crvena zvezda obradovale su sve "delije".
U saopštenju crveno-belog fudbalskog kluba se navodi sledeće:
"Kostov najbolji mladi vezni fudbaler sveta
Talentovani vezni igrač Crvene zvezde Vasilije Kostov se prema istraživanju fudbalske opservatorije CIES našao na prvom mestu najboljih veznih fudbalera sveta za igrače do 18 godina, na osnovu učinka u seniorskom fudbalu u poslednjih šest meseci.
Mladi biser našeg kluba zabeležio je indeks od 75,5, čime je potvrdio izuzetan napredak i status jednog od najperspektivnijih fudbalera svoje generacije.
Impresivan rezultat koji je Kostov ostvario u analizi jedne od najcenjenijih fudbalskih opservatorija na svetu svedoči o njegovoj zrelosti u igri, tehničkoj preciznosti i konstantnom usavršavanju.
CIES indeks obuhvata napredne parametre kao što su pas igra, progresivna dodavanja, kreiranje šansi, defanzivna disciplina i ukupni uticaj na igru, a Kostov je u svakom od njih ostavio snažan pečat.
Ovo priznanje predstavlja još jednu potvrdu visokog kvaliteta rada Omladinske škole Crvene zvezde, koja iz godine u godinu stvara igrače sposobne da preuzmu vodeće pozicije u seniorskom timu", ističu crveno-beli.
Vasilije Kostov - najbolji potezi
