OTKRIVENO! Evo kada DŽoel Bolomboj ponovo oblači dres Crvene zvezde

Košarkaši Crvene zvezde pružaju dobre partije u aktuelnoj sezoni Evrolige i trenutno zauzimaju drugo mesto sa učinkom od devet pobeda i četiri poraza.

FOTO: Iks/Crvena zvezda

Još uvek je poveliki broj povređenih igrača, pa se čeka kako će tim izgledati kad se redovi kompetiraju. Među onima koji se čekaju je i Džoel Bolomboj.

On je pretrpeo tokom prošle sezone dve povrede. Prva je bila blaža i zahtevala je kraću pauzu, dok je druga znatno ozbiljnija i upravo ona je odložila njegov povratak na parket.

A sada se bliži trenutak kada će Džoel Bolomboj ponovo biti u Beogradu, a kako Sportal saznaje, to će se dogoditi čak i brže nego što je bilo ko očekivao.

Dan nakon što se pojavio snimak na kom Bolomboj trenira punom parom, poemnuti portal je došao do saznanja i da će se Amerikanac u Beograd vratiti sredinom decembra.

Ono što je, međutim, potpuno jasno već sada jeste da se Bolomboj nalazi u odličnoj fizičkoj spremi, što je za Crvenu zvezdu izuzetno ohrabrujuća vest.

Uskoro će i Saša Obradović biti u prilici da ga "upozna na terenu" kao svog igrača.

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

