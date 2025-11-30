ŠOK! Čima Moneke završio u urgentnom centru
Jedan od najvažnijih igrača Crvene zvezde, Čima Moneke, primljen je u Urgentni centar gde mu je urađena dijagnostika zbog problema sa skočnim zglobom.
Jedan od najboljih košarkaša Crvene zvezde ove sezone, u nedelju je posetio Urgentni centar kako bi obavio detaljnu dijagnostiku povrede. Kako saznaje Kurir, Nigerijcu je rađen skener skočnog zgloba.
Prethodnih nedelja košarkaš Zvezde vukao je povredu, zbog toga je propustio utakmicu protiv Dubaija.
Objavljeno je tada da je na zagrevanju osetio bol u preponama, a potom nije igrao ni protiv Monaka niti Olimpije.
Nakon pauze, vratio se na teren protiv Valensije, kada je odigrao 31 minut i pokazao da je spreman.
U poslednjim utakmicama njegova uloga bila je još izraženija, protiv Beča u ABA ligi postigao je 20 poena, uz devet skokova i četiri asistencije, dok je protiv Olimpijakosa igrao više od 35 minuta, uz dabl-dabl učinak od 11 poena i 11 skokova.
Upravo velika minutaža u prethodna tri meča mogla je dodatno da optereti povređeni deo tela, pa će narednih dana biti jasnije kakvo je stanje krilnog centra Crvene zvezde i da li mu predstoji nova pauza.
BONUS VIDEO: Oni su naš ponos! Posle Đokovića, Jokiću uručeno značajno priznanje
Uskoro opširnije
Preporučujemo
JAČI I OD POVREDE! Nikola Jokić odigrao savršenu utakmicu (VIDEO)
30. 11. 2025. u 08:10
HOROR U IZRAELU! Hteli da linčuju Srbina, bacali mu baklje i dimne bombe na stan
30. 11. 2025. u 08:28
NIKOLA JOKIĆ OVO NIJE ZASLUŽIO! Brutalne uvrede na račun Srbina u Arizoni (VIDEO)
30. 11. 2025. u 09:24
RAJAKOVIĆEVOM NIZU DOŠAO KRAJ: Toronto poražen nakon velike drame
30. 11. 2025. u 08:52
VLAHOVIĆEVA REDOVNA MUŠTERIJA: Srbin redovno trese mreže Sardinijaca kojima se ne piše dobro na "Alijanc stadionu"
JUVENTUS će u nedelju uveče pokušati da iskoristi samopouzdanje stečeno u Evropi i da se vrati pobedama u Seriji A kada na bude dočekao Kalljari koji već dva meseca ne zna za trijumf (18.00).
29. 11. 2025. u 07:30
"DELIJE" OTKRILE: "ON JE KLjUČNI IGRAČ U PROJEKTU GAŠENjA PARTIZANA!" - Željko Obradović gleda i ne veruje šta su navijači Zvezde uradili
Burno je u KK Partizan, a dok "grobari" s nestrpljenjem čekaju najnovije vesti iz crno-belog tabora, jer je dosadašnjei trener ekipe Željko Obradović definitivno dao ostavku i nije prihvatio poziv uprave da ipak nastave saradnju, oglasile su se i "delije", pristalice crveno-belih.
30. 11. 2025. u 15:21
NA TRGU ZA DOČEK NOVE GODINE Objavljeno koliko će grad platiti Merlinu za koncert u "najluđoj noći"
Većina pevača doček Nove godine provodi radno jer je ovo svojevrsna prilika da zarade ogromne honorare, koji su neretko i po nekoliko puta veći u odnosu na standardne.
29. 11. 2025. u 17:35
Komentari (0)