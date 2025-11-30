ŠOK! Čima Moneke završio u urgentnom centru

Jedan od najvažnijih igrača Crvene zvezde, Čima Moneke, primljen je u Urgentni centar gde mu je urađena dijagnostika zbog problema sa skočnim zglobom.

FOTO: ABA liga/Dragana Stjepanovic

Jedan od najboljih košarkaša Crvene zvezde ove sezone, u nedelju je posetio Urgentni centar kako bi obavio detaljnu dijagnostiku povrede. Kako saznaje Kurir, Nigerijcu je rađen skener skočnog zgloba.

Prethodnih nedelja košarkaš Zvezde vukao je povredu, zbog toga je propustio utakmicu protiv Dubaija.



Objavljeno je tada da je na zagrevanju osetio bol u preponama, a potom nije igrao ni protiv Monaka niti Olimpije.

Nakon pauze, vratio se na teren protiv Valensije, kada je odigrao 31 minut i pokazao da je spreman.

U poslednjim utakmicama njegova uloga bila je još izraženija, protiv Beča u ABA ligi postigao je 20 poena, uz devet skokova i četiri asistencije, dok je protiv Olimpijakosa igrao više od 35 minuta, uz dabl-dabl učinak od 11 poena i 11 skokova.

Upravo velika minutaža u prethodna tri meča mogla je dodatno da optereti povređeni deo tela, pa će narednih dana biti jasnije kakvo je stanje krilnog centra Crvene zvezde i da li mu predstoji nova pauza.

