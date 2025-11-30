Košarka

NAVIJAČI ZVEZDE U DELIRIJUMU: Dobili vesti koje su baš dugo čekali

Александар Илић
Aleksandar Ilić

30. 11. 2025. u 13:14

Košarkaši Crvene zvezde ove sezone igraju sjajnu košarku, a "delije" su dobile još jednu dobru vest.

НАВИЈАЧИ ЗВЕЗДЕ У ДЕЛИРИЈУМУ: Добили вести које су баш дуго чекали

Foto: Aba liga/ Cedevita Olimpija/Ales Fevzer

Zvezda je trenutno na vrhu tabele Evrolige sa devet pobeda uz četiri poraza. Međutim, more ih problemi sa povredama, ali polako se i ta muka rešava. 

Džoel Bolomboj bi početkom naredne godine mogao da se vrati na teren. Snimci sa Instagram storija pokazuju da je krenuo sa treninzima. 

Naravno, radilo se o igri bez kontakta, Bolomboj trenira sam, pa je pravo pitanje kada će moći da se priključi i timskom treningu.

FOTO: Profimedia

U moru povreda sa kojima je Zvezda suočena, nema sumnje da će ova vest oduševiti navijače crveno-belih.

BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014? 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
POGIBIJA NA NATO VOJNOJ VEŽBI

POGIBIJA NA NATO VOJNOJ VEŽBI