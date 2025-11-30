NAVIJAČI ZVEZDE U DELIRIJUMU: Dobili vesti koje su baš dugo čekali

Košarkaši Crvene zvezde ove sezone igraju sjajnu košarku, a "delije" su dobile još jednu dobru vest.

Foto: Aba liga/ Cedevita Olimpija/Ales Fevzer

Zvezda je trenutno na vrhu tabele Evrolige sa devet pobeda uz četiri poraza. Međutim, more ih problemi sa povredama, ali polako se i ta muka rešava.

Džoel Bolomboj bi početkom naredne godine mogao da se vrati na teren. Snimci sa Instagram storija pokazuju da je krenuo sa treninzima.

Naravno, radilo se o igri bez kontakta, Bolomboj trenira sam, pa je pravo pitanje kada će moći da se priključi i timskom treningu.

FOTO: Profimedia

U moru povreda sa kojima je Zvezda suočena, nema sumnje da će ova vest oduševiti navijače crveno-belih.

