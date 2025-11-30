„BELI“ KAO TAJFUN: Košarkaši Sloge ubedljivo savladali Vršac – 105:66
Košarkaši Sloge iz Kraljeva upisali su i šesti ovosezonski trimjumf ostvarivši jednu od svojih najubedljivijih pobeda u ovom veku u zvaničnim utakmicama.
U 9. kolu „Meridianbet Košarkške lige Srbije“ kraljevački „beli“ su u novoj hali kraj Ibra, pred svojim navijčima, savladali ekipu Vršca rezultatom 105:66 (23:18, 26:16, 26:24, 30:8).
Najefikasniji u redovima Sloge bili su Luc sa 20 poena i 13 asistencija, Muhamed sa 19 i Dragović sa 16 poena, dok je kod gostiju King postigao 14 koševa.
U narednom, 10. kolu Kraljevčani putuju na duel Tamišu iz Pančeva, dok će Vrščani ugostiti Čačak 94.
BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014?
Preporučujemo
JAČI I OD POVREDE! Nikola Jokić odigrao savršenu utakmicu (VIDEO)
30. 11. 2025. u 08:10
HOROR U IZRAELU! Hteli da linčuju Srbina, bacali mu baklje i dimne bombe na stan
30. 11. 2025. u 08:28
VLAHOVIĆEVA REDOVNA MUŠTERIJA: Srbin redovno trese mreže Sardinijaca kojima se ne piše dobro na "Alijanc stadionu"
JUVENTUS će u nedelju uveče pokušati da iskoristi samopouzdanje stečeno u Evropi i da se vrati pobedama u Seriji A kada na bude dočekao Kalljari koji već dva meseca ne zna za trijumf (18.00).
29. 11. 2025. u 07:30
"DELIJE" OTKRILE: "ON JE KLjUČNI IGRAČ U PROJEKTU GAŠENjA PARTIZANA!" - Željko Obradović gleda i ne veruje šta su navijači Zvezde uradili
Burno je u KK Partizan, a dok "grobari" s nestrpljenjem čekaju najnovije vesti iz crno-belog tabora, jer je dosadašnjei trener ekipe Željko Obradović definitivno dao ostavku i nije prihvatio poziv uprave da ipak nastave saradnju, oglasile su se i "delije", pristalice crveno-belih.
30. 11. 2025. u 15:21
NA TRGU ZA DOČEK NOVE GODINE Objavljeno koliko će grad platiti Merlinu za koncert u "najluđoj noći"
Većina pevača doček Nove godine provodi radno jer je ovo svojevrsna prilika da zarade ogromne honorare, koji su neretko i po nekoliko puta veći u odnosu na standardne.
29. 11. 2025. u 17:35
Komentari (0)