„BELI“ KAO TAJFUN: Košarkaši Sloge ubedljivo savladali Vršac – 105:66

Košarkaši Sloge iz Kraljeva upisali su i šesti ovosezonski trimjumf ostvarivši jednu od svojih najubedljivijih pobeda u ovom veku u zvaničnim utakmicama.

G.Šljivić

U 9. kolu „Meridianbet Košarkške lige Srbije“ kraljevački „beli“ su u novoj hali kraj Ibra, pred svojim navijčima, savladali ekipu Vršca rezultatom 105:66 (23:18, 26:16, 26:24, 30:8).

Najefikasniji u redovima Sloge bili su Luc sa 20 poena i 13 asistencija, Muhamed sa 19 i Dragović sa 16 poena, dok je kod gostiju King postigao 14 koševa.

U narednom, 10. kolu Kraljevčani putuju na duel Tamišu iz Pančeva, dok će Vrščani ugostiti Čačak 94.

