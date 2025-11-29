AMERI, SRAM VAS BILO: Nikola Jokić brutalno pokraden, kao nikada do sada, isplivao snimak (VIDEO)
Plasirali su se San Antonio Sparsi u četvrtfinale NBA kupa nakon što su pobedili Denver 139:136 u "Bol Areni".
Nikola Jokić je odigrao još jedan dobar meč, ali...
Zbog jedne odluke NBA lige Somborac je lišen tripl-dabl učinka. Meč je završio sa 21 poenom, deset asistencija i jednim skokom manje.
Ipak, Jokić je na tridesetak sekundi do kraja taj jedan skok zaradio.
Nakon promašenog bacanja Diarona Foksa, Jokić je uhvatio loptu, stao na zemlju i potom dobio faul od strane Herisona Barnsa. U statsistici je to prvo zavedeno kao uhvaćena lopta za Srbina.
Kasnije je ta odluka promenjena i skok je zaveden kao timski, iako za to u ovakvoj situaciji nije bilo nikakvog pokrića.
Pojavio se snimak čitave situacije:
BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA
Preporučujemo
HRVATI U PANICI! Ne mogu da veruju šta su im Amerikanci uradili...
28. 11. 2025. u 21:58
"AKO ODE ON IDEM I JA": Isak Bonga zapretio odlaskom iz Partizana
28. 11. 2025. u 20:38
JOKIĆ VLADA NBA LIGOM: Srbin na pragu istorijskog rekorda
28. 11. 2025. u 19:58
GOLEADA U NAJAVI: Preporođeni velikan će imati šta da kaže protiv razigranog Lajpciga
BUNDESLIGA se vraća ovog petka, a Borusija Menhengladbah sa ogromnim samopouzdanjem dočekuje Lajpcig na „Borusija-parku“ (20.30) u meču koji obećava žestoku bitku i visok ritam od prvog minuta.
28. 11. 2025. u 07:00 >> 09:28
UZNEMIRUJUĆI SNIMAK: Kadetski košarkaški reprezentativac poginuo - ubio ga obruč posle zakucavanja (VIDEO)
Najnovije vesti iz sveta košarke su tragične.
27. 11. 2025. u 17:00
Komentari (0)