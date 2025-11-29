Košarka

AMERI, SRAM VAS BILO: Nikola Jokić brutalno pokraden, kao nikada do sada, isplivao snimak (VIDEO)

Новости онлајн

29. 11. 2025. u 08:43

Plasirali su se San Antonio Sparsi u četvrtfinale NBA kupa nakon što su pobedili Denver 139:136 u "Bol Areni".

АМЕРИ, СРАМ ВАС БИЛО: Никола Јокић брутално покраден, као никада до сада, испливао снимак (ВИДЕО)

FOTO: Tanjug/AP

Nikola Jokić je odigrao još jedan dobar meč, ali...

Zbog jedne odluke NBA lige Somborac je lišen tripl-dabl učinka. Meč je završio sa 21 poenom, deset asistencija i jednim skokom manje. 

Ipak, Jokić je na tridesetak sekundi do kraja taj jedan skok zaradio.

Nakon promašenog bacanja Diarona Foksa, Jokić je uhvatio loptu, stao na zemlju i potom dobio faul od strane Herisona Barnsa. U statsistici je to prvo zavedeno kao uhvaćena lopta za Srbina.

Kasnije je ta odluka promenjena i skok je zaveden kao timski, iako za to u ovakvoj situaciji nije bilo nikakvog pokrića. 

Pojavio se snimak čitave situacije:

BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

KO JE JERMAK? Biografija desne ruke Zelenskog: Psovao Putinovog čoveka, Tramp ga ne miriše - kriv za klanicu u Bahmutu i hiljade mrtvih
Svet

0 0

KO JE JERMAK? Biografija desne ruke Zelenskog: Psovao Putinovog čoveka, Tramp ga ne miriše - kriv za "klanicu u Bahmutu" i hiljade mrtvih

DOK je predsednik Volodimir Zelenski "lice rata" u Ukrajini, njegov donedavni šef kabineta Andrej Jermak sve više je bio u centru pažnje kao najmoćniji čovek Kijeva. Nekadašnji filmski producent, a do danas glavni politički operativac, Jermak je postao i predmet sve žešćih kritika, koje ga vide kao simbol rastućeg autoritarizma.

28. 11. 2025. u 18:23

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DR NOVOSTI: Revolucija u transplantaciji kose

DR NOVOSTI: Revolucija u transplantaciji kose