AMERI, SRAM VAS BILO: Nikola Jokić brutalno pokraden, kao nikada do sada, isplivao snimak (VIDEO)

Plasirali su se San Antonio Sparsi u četvrtfinale NBA kupa nakon što su pobedili Denver 139:136 u "Bol Areni".

FOTO: Tanjug/AP

Nikola Jokić je odigrao još jedan dobar meč, ali...

Zbog jedne odluke NBA lige Somborac je lišen tripl-dabl učinka. Meč je završio sa 21 poenom, deset asistencija i jednim skokom manje.

Ipak, Jokić je na tridesetak sekundi do kraja taj jedan skok zaradio.

Nakon promašenog bacanja Diarona Foksa, Jokić je uhvatio loptu, stao na zemlju i potom dobio faul od strane Herisona Barnsa. U statsistici je to prvo zavedeno kao uhvaćena lopta za Srbina.

Kasnije je ta odluka promenjena i skok je zaveden kao timski, iako za to u ovakvoj situaciji nije bilo nikakvog pokrića.

Pojavio se snimak čitave situacije:

I didnt bet on Nikola Jokic to have 10 rebounds or a Triple Double today, but had some homies on him. This is 100% his 10th rebound that was stat corrected back to 9 rebounds. Full possession of the ball before the foul was called. Even the announcers said that was his 10th… pic.twitter.com/iHePecUkpl — Liams Locks 🥇 (@itsliamslocks) November 29, 2025

