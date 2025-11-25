Košarka

PAO POTPIS! Luka Mitrović novi član najvećeg košarkaškog giganta u Evropi

PRAVO niotkuda!

ПАО ПОТПИС! Лука Митровић нови члан највећег кошаркашког гиганта у Европи

Posle letošnje odluke Crvene zvezde da više ne računa njega, nije bilo vesti vezanih za Luku Mitrovića.

Iskusni centar pojačaće CSKA iz Moskve, a informacija je zvanično potvrđena na sajtu slavnog kluba.

Ubrzo je izdato i zvanično saoštenje na društvenim mrežama, u kojem se navodi da je ugovor potpisan do kraja sezone i da će stupiti na snagu čim Mitrović bude prošao lekarske preglede u prestonici Rusije. 

CSKA, osmostruki prvak Evrope, još ne može da se takmiči u Evroligi, iako je i dalje jedan od vlasnika “A licence” i učestvuje u donošenju odluka vezanih za budućnost takmičenja. Tim Andreasa Pistolisa muči se da popuni centarske pozicije posle odlaska Amata Mbaja u Pariz.

U prethodnoj sezoni u Evroligi Luka Mitrović igrao je na 25 utakmica i prosečno beležio 5,6 poena i 2,9 skokova.

