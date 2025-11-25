Košarka

CEO SVET GLEDA I NE VERUJE! Evo koliko je Jokić morao da plati što je pretukao navijača u Americi

25. 11. 2025. u 07:00

SADA su otkriveni novi detalji slučaja o kome je brujala Amerika.

Foto: FOTO: Screenshot / TikTok / cgallegos67

Podsećanja radi, Strahinja Jokić, stariji brat NBA zvezde Nikole Jokića, dobio je uslovnu kaznu od 12 meseci zbog napada na navijača tokom plej-of utakmice Denver Nagetsa i to je bilo odavno poznato.

A sada "Informer" eksluzivno saznaje i koliko novca su Jokići morali da uplate. Naime, brat prve zvezde Nagetsa na licu mesta je uplatio iznos od 2.487 dolara i 50 centi na ime kompenzacije žrtvi, takse supervizije, krivične kazne i sudske troškove. Transakcija je obavljena u 17. oktobra u 13 časova i 56 minuta po lokalnom vremenu.

Ovako izgleda tabela kazni posle presude Strahinji Jokiću:

Kompenzacija žrtvi - 78.00 dolara

Fond za pomoć žrtvi - 481.00 dolar
Taksa supervizije - 600.00 dolara
Krivična kazna - 1.300 dolara
Troškovi krivičnog suda - 21.00 dolar
Taksa sudskog obezbeđenja - 5.00 dolara
Taksa identifikacije prestupnika - 2.50 dolara

Isti izvor otkriva i da je po jednoj tački optužbe Strahinja bio nevin, a u pitanju je "Napad trećeg stepena - nesmotreno/svesno izazivanje povrede". Ipak, proglašen je krivim za "Neovlašćeni ulazak prvog stepena na privatni posed", kao i za "Nerede/tuču na javnom mestu".

