KOŠARKAŠKA REPREZENTACIJA SRBIJE IMA NOVOG KAPITENA! Kakva odluka novog selektora, Dušana Ristića!

24. 11. 2025. u 22:15

Najnovije vesti iz košarkaške reprezentacije Srbije su - prilično interesantne.

Srbija u četvrtak od 19 dočekuje Švajcarsku, a onda u nedelju od 20 gostuje Bosni i Hercegovini na startu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

I, uz to - košarkaška reprezentacija Srbije ima novog kapitena.

U pitanju je Dušan Ristić.

Dušan Ristić, novi kapiten košarkaške reprezentacije Srbije / FOTO: KSS

"Selektor mi je poverio kapitensku traku, za mene je to velika čast, istovremeno odgovornost da pomognem mladim igračima, kojih je mnogo, da se prilagode na tim. Da im pokažemo šta je potrebno da se predstavlja ova reprezentacija u najboljem svetlu, trudim se da taj posao obavim što je bolje moguće", rekao je Ristić (29) na konferenciji za medije.


Upitan kako je sarađivati sa novim selektorom Dušanom Alimpijevićem, on je rekao da je to sjajno iskustvo.
"Sjajno, Alimpijević je jedan sjajan trener, mlad, sa mnogo energije. Imali smo jedan dan, uradili dva treninga, pokrili smo dosta detalja, segmenata. Rekao bih da su svi momci zadovoljni, došli su ovde da rade i da se pokažu što je najbolje moguće", dodao je Ristić.


Gorostasni centar je rekao da se nije mnogo toga promenilo dolaskom novog selektora umesto Svetislava Pešića, ali da ima nekih razlika.


"Pozvano je dosta novih igrača, potreban je period adaptacije, ali cilj je uvek isti, idemo na pobedu. S jedne strane, svi imamo odgovornost prema reprezentaciji, ali ovde su svi spremni da prihvate uloge koje su drugačije nego u klubovima. Za prvi dan atmosfera je odlična. Rekao bih da je rano da se priča o tome, ali ima razlika, u tehnikama trenerskih pravila i šta trener zahteva od nas. Ipak, prošao je samo jedan dan. Svi smo srećni što smo ovde i osećamo ponos što smo ovde", naveo je Ristić.

On je istakao da nije bilo vremena da se mnogo priča o Švajcarskoj, protivniku na startu kvalifikacija. 

EVO ŠTA SU PARTIZAN I ZVEZDA URADILI REPREZENTACIJI SRBIJE! Dušan Alimpijević sve otkrio pred start kvalifikacija za Mundobasket!

ŠTA SE DEŠAVA U KOŠARKAŠKOM SAVEZU SRBIJE? Stigla i inspekcija...

Bonus video: Iza kulisa - detalj iz svlačionice košarkaša Srbije posle osvajanja bronze na Olimpijskim igrama u Parizu

 

