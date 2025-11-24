EVO ŠTA SU PARTIZAN I ZVEZDA URADILI REPREZENTACIJI SRBIJE! Dušan Alimpijević sve otkrio pred start kvalifikacija za Mundobasket!

Selektor Košarkaške reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević rekao je danas na prvom okupljanju reprezentacije otkad je nasledio Svetislava Pešića da je poseban vid ponosa i sreće biti na čelu svoje zemlje u košarci koja je toliko radosti dala narodu i istakao da ekipa nema pravo nikoga da potceni na startu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo u Kataru 2027. godine.

FOTO TANJUG/MILOŠ MILIVOJEVIĆ

Srbija na startu kvalifikacija za SP u mečevima Grupe C u četvrtak dočekuje Švajcarsku Beogradu od 19 časova, a u nedelju gostuje u Sarajevu Bosni i Hercegovini.



U obraćanju medijima 39-godišnji selektor je istakao koliko mu znači što će voditi košarkaše Srbije.

"Ja sam to već nekoliko puta govorio. Ima posebnu emociju i težinu. Stati ispod zastave Srbije, slušati himnu, znati da si na čelu svoje zemlje u košarci koja je toliko radosti dala, to je nešto posebno. Nije floskula, zaista je poseban vid ponosa i sreće. Takav je pristup bio svih igrača i članova stručnog štaba", rekao je Alimpijević.

Selektor na startu kvalifikacija neće moći da računa na sve igrače na koje planirao.

"Problem je zaista okupljanje u FIBA prozorima, to je jedna vrsta izazova i iznenađenja za sve nas. Mi možemo da se ljutimo ili da negodujemo, ali ne možemo ništa da zamerimo. Evroliga je startovala nikad snažnije u smislu broja duplih kola na početku. Zvanični podaci kažu: 276 povreda u Evroligi u svim timovima u prvih osam kola. To je za nekih 90 povreda više nego lane. To je podatak koji apsolutno svim klubovima daje šansu da kažu ne", istakao je selektor "orlova".

Dušan Alimpijević, selektor košarkaške reprezentacije Srbije / FOTO TANJUG/MILOŠ MILIVOJEVIĆ



Upitan je Alimpijević i o aktuelnoj situaciji u kojoj skoro svi evroligaški klubovi ne puštaju igrače za FIBA prozore.



"NBA klubovima se nismo obraćali. Sa evroligaškim klubovima imamo dobre odnose, pogotovo ja. Vidite, svi mi smo svesni da treba ljudi da sednu i da se dogovore. Treba FIBA da donese pravilo, ili svi moraju da se pojave ili niko. Imate fudbal kao organizaciju da svi moraju da se pozovu, FIBA je drugačija. Mi moramo da nađemo jedan metod ili sistem takmičenja u kojem će se ići u drugom pravcu", dodao je Alimpijević.

Selektor je pohvalio i rad Košarkaškog saveza Srbije.



"Savez je podigao nivo organizacije medicinskog bloka i stručnog štaba kompletno. Prioritet nam je ove godine da se povede malo veća briga o igračima i njihovim potrebama. U jednom periodu smo premora i zamora", naveo je Alimpijević.

Objasnio je zatim selektor kakva je situacija sa Vasilijem Micićem i Nemanjom Dangubićem.

"Micić je na spisku zato što smo čekali odgovor Hapoela do poslednjeg trenutka. Micić ima želju, ali Hapoel nije pustio svoje reprezentativce u pravcu nijedne zemlje. Dobili smo za Dangubića zeleno svetlo, očekujemo ga da se priključi posle prvog meča", podvukao je selektor.



Upitan je Alimpijević i ko će se odazvati pozivima od igrača Crvene zvezde i Partizana.

"Najpozitivinije moguće su oba kluba odgovorila na poziv, oba trenera su imala apsolutno razumevanje, ali oba kluba imaju probleme sa povredama. Ili su sitne povrede ili prosto ne mogu. Sa oba Obradovića sam imao jedan vrhunski razgovor gde obojica daju punu podršku sa svojim stavovima. Davidovac je doživeo povredu prepona, Zvezda je poslala Miljenovića, očekujemo priključivanje Dobrića posle prve utakmice. Sa Partizanom je drugačija situacija jer je njihov zdravstveni bilten dosta gori", istakao je Alimpijević.

Dušan Alimpijević, selektor košarkaške reprezentacije Srbije / FOTO TANJUG/MILOŠ MILIVOJEVIĆ



Na kraju je selektor govorio i o prvoj utakmici u kvalifikacijama, protiv Švajcarske.

"Ja bih zaista voleo da vidim pun "Pionir", pogotovo za momke koji se prvi put pojavljuju, da dobiju vetar u leđa. Voleo bih da se novembarski prozor dobro započne, a onda i ukrštanje sa drugom grupom. Pozvao bih sve u "Pionir" da podrže reprezentaciju. Nemamo pravo da bilo koga potcenjujemo. Mi smo Srbija i znamo šta predstavljamo. Od prošlih vremena se ne živi, zaista smo spremni da odgovorimo na nove izazove, znamo i da je Srbija gubila od Švajcarske", zaključio je Alimpijević.



U Grupi C je uz Srbiju, Švajcarsku i Bosnu i Hercegovinu i Turska, a u drugu fazu će tri prvoplasirane selekcije. Sledi ukrštanje sa Grupom B u kojoj su Velika Britanija, Italija, Litvanija i Island. Bodovi se prenose, a tri prvoplasirane iz druge grupne faze će osigurati plasman na Svetsko prvenstvo.



Koga je, uopšte, Alimpijević stavio na svoj prvi spisak?

U pitanju su:

Vasilije Micić (Hapoel), Ognjen Jaramaz (Ilirija), Danilo Anđušić (Aris), Aleksa Radanov (Bajern), Stefan Nikolić (Venecija), Balša Koprivica (Bahčešehir), Alen Smailagić (Virtus), Dušan Ristić (Kavasaki Brave), Dušan Miletić (Kluž), Nikola Tanasković (Budućnost), Nemanja Dangubić (Dubai), Stefan Miljenović (Crvena zvezda), Ognjen Dobrić (Crvena zvezda), Dejan Davidovac (Crvena zvezda), Savo Drezgić (Mega), Asim Đulović (Mega), Bogoljub Marković (Mega), Nikola Rebić (Spartak), Stefan Momirov (Spartak), Vojin Medarević (Spartak), Arijan Lakić (Partizan), Aleksej Pokuševski (Partizan), Filip Barna (FMP), Lazar Stefanović (FMP).

Pomoćni treneri selektora Alimpijevića su Vladimir Jovanović, Nemanja Jovanović, Milenko Bogićević i Tomislav Tomović. Kondicioni treneri su Marko Sekulić, Stefan Radojičić i Jovan Petrović.

U medicinskom timu prof. dr Dragana Radovićanovića su dr Nebojša Mitrović i dr Boris Vukomanović, kao i fizioterapeuti Veljko Nikolić, Milorad Ćirić i Predrag Jovičić.

Tim menadžer je Nebojša Ilić, a ekonom Jovica Aničić.

