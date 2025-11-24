AMERI U NEVERICI! Srbin napravio čudo u NBA ligi

Košarkaši Toronta pobedili su danas na svom terenu ekipu Bruklina sa 119:109 i tako upisali sedmi uzastopni trijumf u NBA ligi.

FOTO: Tanjug/AP

Reptorsi, trenera Darka Rajakovića, zabeležili su 11. pobedu u poslednjih 12 utakmica, a najzaslužniji za to bili su Skoti Barns sa 17 i Džakobi Volter i Er Džej Beret koji su ubacili po 16 poena.

U ekipi Bruklina najbolji su bili Tajris Martin sa 26 i Majkl Porter sa 25 ubačenih poena.

Ekipa Klivlenda je na domaćem terenu bila bolja od Los Anđeles Klipersa sa 120:105.

Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Donovan Mičel sa 37 poena, a najbolje su ga pratili Evan Mobli sa 18 i Deandre Hanter sa 17 poena.

U ekipi Klipersa, za koji nije igrao Bogdan Bogdanović, istakao se Ivica Zubac sa 33 poena i 18 skokova.

Košarkaši Los Anđeles Lejkersa slavili su u gostima protiv Jute sa 108:106.

Lejkerse je do pobede predvodio Luka Dončić sa 33 poena i 11 skokova, Ostin Rivs je upisao 22 poena, dok je Lebron Džejms pobedi doprineo sa 17 poena. Na drugoj strani, najbolji su bili Kejonte Džordž sa 27 i Lauri Markanen sa 20 poena.

Košarkaši Finiksa upisali su treću uzastopnu pobedu pošto su na svom parketu slavili protiv San Antonija sa 111:102. U pobedničkom timu najbolji su bili Dilon Bruks sa 25 i Devin Buker sa 24 poena, dok je na drugoj strani najefikasniji bio Dearon Foks sa 26 postignutih poena.

Džejlen Braun je sa 35 poena predvodio Boston do pobede protiv Orlanda sa 138:129, Atlanta je slavila protiv Šarlota sa 113:110, dok je Oklahoma bila bolja od Portlanda sa 122:95.