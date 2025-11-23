ŠOK U DENVERU NIKOLE JOKIĆA: Navijači Nagetsa ne mogu da veruju šta se upravo desilo!

Najnovije vesti iz Denver nagetsa su vrlo, vrlo loše po ekipu čija je glavna zvezda Nikola Jokić.

Nakon nedavne teže povrede startera iz spoljne linije, Kristijana Brauna, danas vodeći američki novinar koji prati NBA ligu, Šams Čaranija, saznaje da se teže povredio i Jokićev "prvi pomoćnik" u reketu, Aron Gordon.

On ima ozbiljniji problem sa zadnjom ložom i tek za 4 do 6 nedelja biće ponovo pregledan, kako bi se ustanovilo kada će moći opet da igra.

Denver Nuggets forward Aaron Gordon has sustained a Grade 2 right hamstring strain and will be re-evaluated in 4-to-6 weeks, sources tell ESPN. pic.twitter.com/5EzBhyhxqQ — Shams Charania (@ShamsCharania) November 23, 2025

Kako ističe pomenuti novinar I-Es-Pi-En-a, Gordon trenutno ima rekord karijere sa 18,8 poena po utakmici u ovoj sezoni, ali i po realizaciji dalekometnih šuteva (trojke pogađa sa čak 44,4% uspešnosti). Jedan je od samo sedmorice košarkaša u najjačoj ligi sveta koji daje bar 15 poena po meču i šutira sa više od 50% uspešnosti za dva poena, sa više od 40% za tri, a sa više od 85% slobodna bacanja.

Nikola Jokić - statistika u sezoni 2025/2026 je nestvarna!

U ovoj sezoni Jokić ponovo ima čudesnu statistiku: trenutno je na tripl-dabl proseku, uz 30,4 poena po utakmici, 13 skokova i 10,8 asistencija.

U trenutku pisanja ove vesti prvi je po skokovima u celoj NBA ligi, najbolji je njen asistent, a osmi je po realizaciji šuta iz igre (čak 62,8%).

NBA liga - tabela Zapadne konferencije

Nikola Jokić - ugovor, plata

Podsetimo, kada je srpski as 8. jula 2022. potpisao novi ugovor, jedna od najtraženijih stvari na internetu glasila je "Nikola Jokic contract salary" jer je u pitanju bio finansijske izuzetno unosan sporazum po centra iz Sombora. Uostalom, samo u ovoj, sezoni 2025/2026, treba da zaradi 55.224.526 dolara.

U narednoj još više, 59.033.114, ali...

Potom sledi "začkoljica".

Jokić je taj koji ima opciju da produži saradnju i, ako to učini, u sezoni 2027/2028 mu je garantovano 62.841.702 "zelenih novčanica". A kako on još nije potpisao produženje - počele su i glasine o tome da će možda promeniti sredinu. Upravo se u to uzdaju u, recimo, Majamiju, no... Uzdanje je jedno, a realnost? O njoj će mnogo odgovora dati i sezona koja je pred nama. A evo šta najpre sledi za Jokića i Nagetse u njoj:



Denver nagets - raspored NBA utakmica - novemar 2025.

(svi termini su navedeni po našem, srednjeevropskom vremenu)



Protiv Memfisa u gostima - utorak, 25.11. - od 2

Protiv San Antonija kod kuće - subota, 29.11. - od 3.30

Protiv Feniksa u gostima - nedelja, 30.11. - od 3

