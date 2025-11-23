ŠOK U DENVERU NIKOLE JOKIĆA: Navijači Nagetsa ne mogu da veruju šta se upravo desilo!
Najnovije vesti iz Denver nagetsa su vrlo, vrlo loše po ekipu čija je glavna zvezda Nikola Jokić.
Nakon nedavne teže povrede startera iz spoljne linije, Kristijana Brauna, danas vodeći američki novinar koji prati NBA ligu, Šams Čaranija, saznaje da se teže povredio i Jokićev "prvi pomoćnik" u reketu, Aron Gordon.
On ima ozbiljniji problem sa zadnjom ložom i tek za 4 do 6 nedelja biće ponovo pregledan, kako bi se ustanovilo kada će moći opet da igra.
Kako ističe pomenuti novinar I-Es-Pi-En-a, Gordon trenutno ima rekord karijere sa 18,8 poena po utakmici u ovoj sezoni, ali i po realizaciji dalekometnih šuteva (trojke pogađa sa čak 44,4% uspešnosti). Jedan je od samo sedmorice košarkaša u najjačoj ligi sveta koji daje bar 15 poena po meču i šutira sa više od 50% uspešnosti za dva poena, sa više od 40% za tri, a sa više od 85% slobodna bacanja.
Nikola Jokić - statistika u sezoni 2025/2026 je nestvarna!
U ovoj sezoni Jokić ponovo ima čudesnu statistiku: trenutno je na tripl-dabl proseku, uz 30,4 poena po utakmici, 13 skokova i 10,8 asistencija.
U trenutku pisanja ove vesti prvi je po skokovima u celoj NBA ligi, najbolji je njen asistent, a osmi je po realizaciji šuta iz igre (čak 62,8%).
NBA liga - tabela Zapadne konferencije
Nikola Jokić - ugovor, plata
Podsetimo, kada je srpski as 8. jula 2022. potpisao novi ugovor, jedna od najtraženijih stvari na internetu glasila je "Nikola Jokic contract salary" jer je u pitanju bio finansijske izuzetno unosan sporazum po centra iz Sombora. Uostalom, samo u ovoj, sezoni 2025/2026, treba da zaradi 55.224.526 dolara.
U narednoj još više, 59.033.114, ali...
Potom sledi "začkoljica".
Jokić je taj koji ima opciju da produži saradnju i, ako to učini, u sezoni 2027/2028 mu je garantovano 62.841.702 "zelenih novčanica". A kako on još nije potpisao produženje - počele su i glasine o tome da će možda promeniti sredinu. Upravo se u to uzdaju u, recimo, Majamiju, no... Uzdanje je jedno, a realnost? O njoj će mnogo odgovora dati i sezona koja je pred nama. A evo šta najpre sledi za Jokića i Nagetse u njoj:
Denver nagets - raspored NBA utakmica - novemar 2025.
(svi termini su navedeni po našem, srednjeevropskom vremenu)
Protiv Memfisa u gostima - utorak, 25.11. - od 2
Protiv San Antonija kod kuće - subota, 29.11. - od 3.30
Protiv Feniksa u gostima - nedelja, 30.11. - od 3
Najnovije vesti iz Denver nagetsa!
KAKAV ŠOK! Nikola Jokić ne može da veruje šta je Denver doživeo protiv Kingsa(VIDEO)
JOKIĆ SE OBRATIO NOVINARIMA NA SRPSKOM! Govorio o reprezentaciji, porazu od Kingsa... Najavio i titulu?
Ako vas zanima Nikola Jokić, sve ono najvažnije i najzanimljivije o njemu, ali i košarci, i to ne samo NBA ligi - pratite na sportskim stranicama portala "Novosti".
Na sasvim ste dobrom mestu.
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
Preporučujemo
RUSIJA JE ZATEČENA: Uhapšeni Roman Repulov i Aleksandar Peretjagin
23. 11. 2025. u 12:55
VLADAN MILOJEVIĆ U ŠOKU: Zvezda izgubila od Javora, a ovo je njen trener rekao posle meča
23. 11. 2025. u 18:05 >> 18:19
HAOS U FIFA ZBOG RONALDA! Ovo niko nije očekivao pred Svetsko prvenstvo u fudbalu
23. 11. 2025. u 13:21
VLAHOVIĆ U STARTNOJ POSTAVI? Spaleti veruje Srbinu, ali povreda bi mogla da ga zadrži van terena na gostovanju njegovoj bivšoj ekipi
JUVENTUS stiže na "Artemio Franki" (18.00) sa jasnim ciljem, da ponovo upali motore posle tromog starta sezone i uhvati zalet pod Spaletijem. Sa druge strane, poslednjeplasirana Fiorentina čeka prvi trijumf i dočekuje starog rivala u atmosferi naelektrisanoj frustracijom i očajem.
22. 11. 2025. u 07:20
ZVEZDA UKRAJINE PROBALA DA UBIJE RUSKOG PUKOVNIKA: Rusija ne prašta! Evo šta se desilo ukrajinskoj šampionki
Rat u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, iznedrila je i jednu nesvakidašnju situaciju koja ima veze sa sportom. Jer, najnovije sportske vesti iz Rusije tiču se ukrajinske šampionke, koja je osujećena u pokušaju terorističkog napada.
23. 11. 2025. u 17:35
Na godišnjicu dedine smrti, Kenedijeva unuka (35) saopštila da UMIRE - a tek što se PORODILA! Prokletstvo Kenedijevih se nastavlja...
ĆERKA Kerolajn Kenedi, a unuka Džona i Džeki Kenedi je objavila strašne vesti na godišnjicu smrti svog dede. Nakon drugog porođaja suočila se sa teškom dijagnozom.
23. 11. 2025. u 14:30 >> 17:31
Komentari (0)