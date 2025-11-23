KAKAV ŠOK! Nikola Jokić ne može da veruje šta je Denver doživeo protiv Kingsa(VIDEO)

KOŠARKAŠI Sakramento Kingsa prekinuli su niz od osam utakmica bez pobede i savladali Denver Nagetse. Tim iz Kalifornije slavio je rezultatom 128:123.

FOTO: Tanjug/AP

Već treći put ove sezone snage su odmerili košarkaši Denvera i Sakramenta i prvi put su pobedu odneli Kingsi, iako su u "Bol arenu" stigli bez povređenog Domantasa Sabonisa.

Ni ekipa Denvera nije bila kompletna jer se Kristijanu Braunu i Džulijanu Stroteru na spisku povređenih igrača pridružio Aron Gordon.

Iako su tokom većeg dela utakmice bili u vođstvu, Nagetsi su pred svojim navijačima upisali drugi neuspeh u poslednja četiri meča, a ukupno četvrti od početka sezone, dok je Sakramento prekinuo svoj niz od osam poraza.

Skoro čitave tri četvrtine domaćin je čuvao rezultatsku prednost. Tokom prvog poluvremena nije uspevao da stekne značajniju zalihu, ali je u trećem kvartalu konačno umakao na dvocifrenih plus 13. Delovalo je da se Kingsima smeši još jedan poraz.

Ipak, gosti su serijom 18:5 stigli do izjednačenja, koje je bilo samo uvod u potpuni preokret.

Srpski košarkaš Nikola Jokić na terenu je proveo 37 minuta, a tri asistencije su mu nedostajale da zabeleži novi tripl-dabl učinak. Meč je završio sa 44 poena, 13 skokova i sedam asistencija. Od 28 šuteva iz igre, 16 ih je pogodio (3/6 za tri poena).

Dvocifreni su među Nagetsima bili još i Džamal Mari sa 23, Kameron Džonson sa 20 i Pejton Votson sa 15 postignutih poena.

U ekipi Sakramenta košgeterske obaveze su ravnopravnije raspodeljene. Po 21 poen ubacili su Denis Šreder i Rasel Vestbruk, nekadašnji igrač Denvera. Kigan Mari je postigao 19, Demar Derozen 17, Zak Lavin 15, a Malik Monk 12 poena.

Nagetsima nije pomogla ni činjenica da su uhvatili deset lopti više od rivala, pošto su imali i 13 izgubljenih, naspram svega šest u statistici Sakramenta.

