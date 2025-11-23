JOKIĆ SE OBRATIO NOVINARIMA NA SRPSKOM! Govorio o reprezentaciji, porazu od Kingsa... Najavio i titulu?

Nikola Jokić je govorio posle poraza Denvera od ekipe Sakramenta, a medijima se obratio i na srpskom jeziku.

FOTO: Tanjug/AP

Nikola Jokić ne može sve sam, a čini se da je danas na terenu bio sam. Ubacio je 44 poena, uz 13 skokova i sedam asistencija.

- Teška utakmica za nas... Bili smo nekako spori, dok su oni dodali gas u trećoj četvrtini. Izgledalo je kao da nam je sve teško, dobro su nas napadali, posebno u situacijama koje inače dobro branimo - rekao je Jokić, a potom dodao.

- Dao sam sve od sebe da pobedimo. Postigli su teške šuteve i zato su trijumfovali. Mislim da 12-4 skor nije realna slika, nismo toliko dobro. Moramo da budemo bolji ukoliko želimo da uradimo nešto veliko. Čak i kada napraviš grešku moraš da je ispraviš. Nedostaje nam samopouzdanja, definitivno moramo bolje.

Jedno od pitanja Jokiću je stiglo na srpskom jeziku, a ticalo se njegovog nastupa za reprezentaciju na letošnjem Evropskom prvenstvu. Ističe centar Denvera da mu je to poslužilo kao odlična priprema za sezonu, kao i da je prethodni put njegova ekipa bila šampion kada je leto pre branio boje nacionalnog tima.

- Svi i pre mene su govorili da je igranje za reprezentaciju sjajna priprema pred sezonu. Verovatno je pomoglo... I kada smo osvojili titulu pre dve-tri godine leto sam proveo igrajući za reprezentaciju - podvukao je Jokić.

