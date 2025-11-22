"ABSOLUTE CINEMA"! Nikola Jokić, ples na terenu, pogledajte najbolje poteze protiv Hjustona
"Absolute cinema", tako se može opisati igra Nikole Jokića. Žanr koji ne može da se smesti ni u jednu kategoriju, a dominira u svim. Ples po terenu, prava magija, upravo zato Srbin je i protiv Hjustona bio ličnost dana.
Denver je na gostovanju savladao Hjuston 112:109, tako upisao 12 pobedu u sezoni. Očekivano, najbolji na terenu bio je Nikola Jokić koji je stao na asistenciju od 174. tripl-dabl učinka.
Za 39 minuta na terenu ubacio je 34 poena, (šut iz igre 11/20, uz četiri trojke iz osam pokušaja) dok je sa penala šutirao 8/10. Dodao je deset skokova i devet asistencija.
Kao i svakog puta, trostruki MVP NBA lige treći uzastopni trijumf Nagetsa začinio je magičnim asistencijama, impresivnim trojkama i vrlo važnim poenima - absolute cinema, pogledajte i sami:
BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA
