TURCI POBEDILI PA KUKAJU! Fenerbahče se žalio Evroligi - ZBOG MILOŠA OBILIĆA! (FOTO)

KOŠARKAŠI Fenerbahčea pobedili su ekipu Partizana 99:87, ali na kraju umesto da slave, odlučili su da se žale.

Turci su naime odlučili da se žale zbog koreografije "grobara" na kojoj je prikazan Miloš Obilić kako ubija turskog cara Murata.

Vatrene pristalice aktuelnog srpskog i regionalnog šampiona su uoči jučerašnjeg susreta u Beogradskoj areni, na tribinama razvili veliku fotografiju srpskog viteza koji mačem ubada osmanskog sultana.

Dok se podizala koreografija, "grobari" su pevali: "Svaki Turčin zna, svaka bula zna, da je Obilić, srpski sin zaklao Murata", što je istanbulski tim shvatio kao provokaciju.

Nakon završetka utakmice, menadžer košarkaške sekcije Fenerbahčea Džem Džiritči izjavio je da će klub podneti zvaničnu žalbu Evroligi zbog pomenutog incidenta.

- Transparent je bio postavljen još dok smo trenirali. Podneli smo neophodne prijave lokalnim vlastima, ali su ipak dozvolile da ostane na tribinama. Sastali smo se sa nadležnima posle utakmice i zatražili objašnjenje. Sutra ćemo uputiti zvaničnu žalbu nadležnim institucijama, ali su igrači dali najbolji odgovor na terenu. Nadamo se da ćemo ih srdačno dočekati i u revanšu - objasnio je Džiritči.

