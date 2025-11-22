TURCI POBEDILI PA KUKAJU! Fenerbahče se žalio Evroligi - ZBOG MILOŠA OBILIĆA! (FOTO)
KOŠARKAŠI Fenerbahčea pobedili su ekipu Partizana 99:87, ali na kraju umesto da slave, odlučili su da se žale.
Turci su naime odlučili da se žale zbog koreografije "grobara" na kojoj je prikazan Miloš Obilić kako ubija turskog cara Murata.
Vatrene pristalice aktuelnog srpskog i regionalnog šampiona su uoči jučerašnjeg susreta u Beogradskoj areni, na tribinama razvili veliku fotografiju srpskog viteza koji mačem ubada osmanskog sultana.
Dok se podizala koreografija, "grobari" su pevali: "Svaki Turčin zna, svaka bula zna, da je Obilić, srpski sin zaklao Murata", što je istanbulski tim shvatio kao provokaciju.
Nakon završetka utakmice, menadžer košarkaške sekcije Fenerbahčea Džem Džiritči izjavio je da će klub podneti zvaničnu žalbu Evroligi zbog pomenutog incidenta.
- Transparent je bio postavljen još dok smo trenirali. Podneli smo neophodne prijave lokalnim vlastima, ali su ipak dozvolile da ostane na tribinama. Sastali smo se sa nadležnima posle utakmice i zatražili objašnjenje. Sutra ćemo uputiti zvaničnu žalbu nadležnim institucijama, ali su igrači dali najbolji odgovor na terenu. Nadamo se da ćemo ih srdačno dočekati i u revanšu - objasnio je Džiritči.
BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA
Preporučujemo
KAKAV OBRT! Veljko Paunović ubacuje u reprezentaciju momka koji je precrtao Srbiju
21. 11. 2025. u 12:17
"DA ME TO VIŠE NISTE PITALI"! Nikola Jokić zagrmeo da ceo svet čuje
20. 11. 2025. u 08:15
CRNO-BELI ŽELE TRIJUMF PRED SVOJIM NAVIJAČIMA: Fener ima niz od šest pobeda
PARTIZAN će u dvanaestom kolu Evrolige ugostiti Fenerbahče.
21. 11. 2025. u 09:18
AMERI U ŠOKU: Ne mogu da veruju da je Nikola Jokić ovo uradio! Ovo je, prosto, nezamislivo!
Nikola Jokić je, zaista, najbolji košarkaš na svetu, a najnovije vesti iz NBA lige ne samo da to potvrđuju, već svedoče o tome da se ovakav igrač - nikada dosad nije pojavio pod obručima.
20. 11. 2025. u 19:40
SVEŠTENIK ŠOKIRAO HRVATSKU: Iza oltara skrivao mračnu tajnu
U MALOM mestu kraj Benkovca u Hrvatskoj župljane je najpre šokiralo privođenje župnika, a onda i nepravomoćna presuda za više kaznenih dela iz domene dečje pornografije i seksualnog iskorišćavanja maloletnika.
21. 11. 2025. u 13:24
Komentari (0)