TURCI POBEDILI PA KUKAJU! Fenerbahče se žalio Evroligi - ZBOG MILOŠA OBILIĆA! (FOTO)

22. 11. 2025. u 08:17

KOŠARKAŠI Fenerbahčea pobedili su ekipu Partizana 99:87, ali na kraju umesto da slave, odlučili su da se žale.

FOTO: N. Skenderija

Turci su naime odlučili da se žale zbog koreografije "grobara" na kojoj je prikazan Miloš Obilić kako ubija turskog cara Murata. 

Vatrene pristalice aktuelnog srpskog i regionalnog šampiona su uoči jučerašnjeg susreta u Beogradskoj areni, na tribinama razvili veliku fotografiju srpskog viteza koji mačem ubada osmanskog sultana.

Dok se podizala koreografija,  "grobari" su pevali: "Svaki Turčin zna, svaka bula zna, da je Obilić, srpski sin zaklao Murata", što je istanbulski tim shvatio kao provokaciju.

Foto: ФОТО: Н. Скендерија

Nakon završetka utakmice, menadžer košarkaške sekcije Fenerbahčea Džem Džiritči izjavio je da će klub podneti zvaničnu žalbu Evroligi zbog pomenutog incidenta.

- Transparent je bio postavljen još dok smo trenirali. Podneli smo neophodne prijave lokalnim vlastima, ali su ipak dozvolile da ostane na tribinama. Sastali smo se sa nadležnima posle utakmice i zatražili objašnjenje. Sutra ćemo uputiti zvaničnu žalbu nadležnim institucijama, ali su igrači dali najbolji odgovor na terenu. Nadamo se da ćemo ih srdačno dočekati i u revanšu - objasnio je Džiritči.

