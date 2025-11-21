Košarka

SAŠA OBRADOVIĆ POSLE VALENSIJE: Možda nije pobedio bolji tim!

Časlav Vuković

21. 11. 2025. u 23:17

CRVENA zvezda nije uspela da napravi brejk u Valensiji, pošto je poražena sa 76:73, a utiske je izneo trener crveno-belih Saša Obradović.

САША ОБРАДОВИЋ ПОСЛЕ ВАЛЕНСИЈЕ: Можда није победио бољи тим!

FOTO: Ata images

On je istakao da možda i nije pobedio bolji tim.

- Ovo je košarka. Imali smo sjajno drugo poluvreme odbrambeno, ali na kraju možda nije pobedio bolji, ali jeste tim sa više sreće - rekao je Obradović posle utakmice.

Podsetimo, Crvena zvezda u sredu od 19.30 dočekuje Olimpijakos.

