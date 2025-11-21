NASTAO HAOS NAKON IZJAVE KOKOŠKOVA: Efes hitno napisao saopštenje

Anadolu Efes je u četvrtak uveče savladao Barselonu u dramatičnoj završnici rezultatom 74:73, u 12. kolu Evrolige. A nakon meča Igor Kokoškov je dao nesvakidašnju izjavu, što je izazvalo haos u Turskoj.

FOTO: Profimedia

Gubio je Efes 1 poen, a na 0.3 sekunde do kraja meča Kordinije je imao dva slobodna bacanja za trijumf, i uspeo je da ubaci oba. Tom priliko je srpski stručnjak rekao da bi igrač "sutradan trčao 'kamikaze'", uz frazu "run suicides whole day"da nije uspeo da pogodi.

To su turski mediji pogrešno preneli i objavili kao da je Kokoškov govorio o samoubistvu, zbog čega je nastao pravi haos u tamošnjoj javnosti.

"Želimo da obavestimo javnost povodom izjave koju je dao naš glavni trener, Igor Kokoškov u intervjuu uživo odmah posle jučerašnje utakmice protiv Barselone. Tokom intervjua, odgovarajući na pitanje o izvođenju slobodnih bacanja u poslednjim sekundama utakmice, fraza 'run suicides whole day' (što znači: trčali bismo 'kamikaze' na treningu ceo dan) koju je upotrebio naš glavni trener, pogrešno je prevedena kao: 'Mogao sam da izvršim samoubistvo da smo promašili jedno od slobodnih bacanja', usled greške u simultanom prevodu. Ovaj pogrešni prevod su preuzeli i pojedini mediji", navodi se u saopštenju Efesa i dodaje: "Izraz koji je upotrebio naš glavni trener odnosi se na "suicide drills" - košarkaški termin za vežbe izdržljivosti sa intenzivnim trčanjem (poznatije kao 'kamikaze') - i nema isto značenje kao samoubistvo", poručili su iz Efesa.

