Košarka

VELIKI PROBLEM ZA SAKRAMENTO: Sabonis zbog povrede mora na pauzu

Filip Milošević

21. 11. 2025. u 14:37

Košarkaš Sakramenta Domantas Sabonis zbog povrede neće igrati tri do četiri nedelje, saopštio je danas američki klub.

ВЕЛИКИ ПРОБЛЕМ ЗА САКРАМЕНТО: Сабонис због повреде мора на паузу

FOTO: Tanjug/AP

Kako se navodi, Sabonis je osetio bol u levom kolenu posle utakmice protiv San Antonija 16. novembra.

- Snimanje magnetnom rezonancom pokazalo je delimičnu rupturu meniskusa u Sabonisovom levom kolenu. Biće ponovo pregledan za otprilike tri do četiri nedelje. Dalja ažuriranja biće objavljena po potrebi - saopštio je Sakramento.

Litvanski košarkaš je ove sezone na 11 mečeva u NBA ligi prosečno beležio 17,2 poena i 12,3 skoka.

Sakramento se nalazi na 14. mestu na tabeli Zapadne konferencije sa tri pobede i 13 poraza. 

Bonus video:  Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ALKARAZ KAO PRAVI SRBIN: Pogledajte šta mu stoji kraj TV-a - balkanska estetika

ALKARAZ KAO PRAVI SRBIN: Pogledajte šta mu stoji kraj TV-a - balkanska estetika