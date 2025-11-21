VELIKI PROBLEM ZA SAKRAMENTO: Sabonis zbog povrede mora na pauzu

Košarkaš Sakramenta Domantas Sabonis zbog povrede neće igrati tri do četiri nedelje, saopštio je danas američki klub.

FOTO: Tanjug/AP

Kako se navodi, Sabonis je osetio bol u levom kolenu posle utakmice protiv San Antonija 16. novembra.

- Snimanje magnetnom rezonancom pokazalo je delimičnu rupturu meniskusa u Sabonisovom levom kolenu. Biće ponovo pregledan za otprilike tri do četiri nedelje. Dalja ažuriranja biće objavljena po potrebi - saopštio je Sakramento.

Litvanski košarkaš je ove sezone na 11 mečeva u NBA ligi prosečno beležio 17,2 poena i 12,3 skoka.

Sakramento se nalazi na 14. mestu na tabeli Zapadne konferencije sa tri pobede i 13 poraza.

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu