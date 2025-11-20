AMERI U ŠOKU: Ne mogu da veruju da je Nikola Jokić ovo uradio! Ovo je, prosto, nezamislivo!

Nikola Jokić je, zaista, najbolji košarkaš na svetu, a najnovije vesti iz NBA lige ne samo da to potvrđuju, već svedoče o tome da se ovakav igrač - nikada dosad nije pojavio pod obručima.

FOTO: Tanjug/AP

Ne samo da je i minule noći Jokić ostvario tripl-dabl igrajući za Denver nagetse, o čemu su vas "Novosti" još pre zore obavestile, već je uradio i nešto neverovatno.

Naime, prestigavši Džejsona Tejtjuma, on je danas postao lider NBA po broju postignutih poena u ovoj deceniji, što je samo po sebi podvig, ali je zapravo deo jednog dosad nezabeleženog rekorda.

U ovom trenutku, Jokić je u ovoj deceniji - najbolji košgeter najjače lige na svetu, najbolji skakač, najbolji asistent i najbolji "kradljivac" (najviše osvojenih lopti).

Niko nikada nije deceniju završio kao lider u četiri od pet osnovnih statističkih kategorija u košarci (peta je blokirani šutevi), a dosadašnji rekorder držao je Karim Abdul Džabar, koji je 70-ih godina 20. veka bio u tri "statističke rubrike" najbolji.

Evo i dokaza kako na ovaj dan, 20. novembar 2025, stvari stoje u trećoj deceniji 21. veka kada se o NBA ligi radi:

Najviše poena u NBA ligi od 2020/2021 1. Nikola Jokić 13.242 2. Džejson Tejtjum 13.216 3. Janis Adetkumbo 12.717 4. Luka Dončić 12.589 5. Devin Buker 11.616 6. Šai Gildžus-Aleksander 11.369 7. Donovan Mičel 10.875 8. Džejlen Braun 10.872

Najviše skokova u NBA ligi od 2020/2021 1. Nikola Jokić 6.030 2. Rudi Gober 5.764 3. Domantas Sabonis 5.118 4. Janis Adetkumbo 5.089 5. Nikola Vučević 4.754 6. Jonas Valančijunas 4.505 7. Bem Adebajo 4.462 8. Ivica Zubac 4.379

Najviše asistencija u NBA ligi od 2020/2021 1. Nikola Jokić 4.326 2. Tre Jang 4.120 3. Džejms Harden 3.915 4. Luka Dončić 3.538 5. Kris Pol 3.500 6. Tajris Haliburton 3.267 7. Rasel Vestbruk 3.088

Najviše "krađa" u NBA ligi od 2020/2021 1. Nikola Jokić 703 2. Džimi Batler 681 3. Kris Pol 617 4. Šai Gildžus-Aleksander 612 5. Dežonte Marej 593 6. Fred Vanvlit 590 7. OG Anuobi 587

Nikola Jokić - statistika u sezoni 2025/2026 je nestvarna!

U ovoj sezoni Jokić ponovo ima čudesnu statistiku: trenutno je na tripl-dabl proseku, uz 29,1 poen po utakmici, 13,2 skoka i 11,1 asistenciju.

U trenutku pisanja ove vesti prvi je po skokovima u celoj NBA ligi, najbolji je njen asistent, a osmi je po realizaciji šuta iz igre (čak 64,1%).

NBA liga - tabele

Istočna konferencija: 1. Detroit (13-2), 2. Toronto (10-5), 3. Njujork (9-5), 4. Klivlend (10-6), 5. Atlanta (9-6), 6. Majami (9-6), 7. Čikago (8-6), 8. Filadelfija (8-6), 9. Boston (8-7), 10. Orlando (8-7)...

Zapadna konferencija: 1. Oklahoma (15-1), 2. Denver (11-3), 3. Hjuston (10-3), 4. LA Lejkers (11-4), 5. San Antonio (10-4), 6. Minesota (10-5), 7. Feniks (9-6), 8. Golden Stejt (9-8), 9. Portland (6-9), 10. Juta (5-9)

Nikola Jokić - ugovor, plata

Podsetimo, kada je srpski as 8. jula 2022. potpisao novi ugovor, jedna od najtraženijih stvari na internetu glasila je "Nikola Jokic contract salary" jer je u pitanju bio finansijske izuzetno unosan sporazum po centra iz Sombora. Uostalom, samo u ovoj, sezoni 2025/2026, treba da zaradi 55.224.526 dolara.

U narednoj još više, 59.033.114, ali...

Potom sledi "začkoljica".

Jokić je taj koji ima opciju da produži saradnju i, ako to učini, u sezoni 2027/2028 mu je garantovano 62.841.702 "zelenih novčanica". A kako on još nije potpisao produženje - počele su i glasine o tome da će možda promeniti sredinu. Upravo se u to uzdaju u, recimo, Majamiju, no... Uzdanje je jedno, a realnost? O njoj će mnogo odgovora dati i sezona koja je pred nama. A evo šta najpre sledi za Jokića i Nagetse u njoj:



Denver nagets - raspored NBA utakmica - novemar 2025.

(svi termini su navedeni po našem, srednjeevropskom vremenu)



Protiv Hjustona u gostima - subota, 22.11. - od 3.30

Protiv Sakramenta kod kuće - nedelja, 23.11. - od 4

Protiv Memfisa u gostima - utorak, 25.11. - od 2

Protiv San Antonija kod kuće - subota, 29.11. - od 3.30

Protiv Feniksa u gostima - nedelja, 30.11. - od 3

Ako vas zanima Nikola Jokić, sve ono najvažnije i najzanimljivije o njemu, ali i košarci, i to ne samo NBA ligi - pratite na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

