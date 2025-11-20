AMERI U ŠOKU: Ne mogu da veruju da je Nikola Jokić ovo uradio! Ovo je, prosto, nezamislivo!
Nikola Jokić je, zaista, najbolji košarkaš na svetu, a najnovije vesti iz NBA lige ne samo da to potvrđuju, već svedoče o tome da se ovakav igrač - nikada dosad nije pojavio pod obručima.
Ne samo da je i minule noći Jokić ostvario tripl-dabl igrajući za Denver nagetse, o čemu su vas "Novosti" još pre zore obavestile, već je uradio i nešto neverovatno.
Naime, prestigavši Džejsona Tejtjuma, on je danas postao lider NBA po broju postignutih poena u ovoj deceniji, što je samo po sebi podvig, ali je zapravo deo jednog dosad nezabeleženog rekorda.
U ovom trenutku, Jokić je u ovoj deceniji - najbolji košgeter najjače lige na svetu, najbolji skakač, najbolji asistent i najbolji "kradljivac" (najviše osvojenih lopti).
Niko nikada nije deceniju završio kao lider u četiri od pet osnovnih statističkih kategorija u košarci (peta je blokirani šutevi), a dosadašnji rekorder držao je Karim Abdul Džabar, koji je 70-ih godina 20. veka bio u tri "statističke rubrike" najbolji.
Evo i dokaza kako na ovaj dan, 20. novembar 2025, stvari stoje u trećoj deceniji 21. veka kada se o NBA ligi radi:
|
Najviše poena u NBA ligi od 2020/2021
|1. Nikola Jokić
|13.242
|2. Džejson Tejtjum
|13.216
|3. Janis Adetkumbo
|12.717
|4. Luka Dončić
|12.589
|5. Devin Buker
|11.616
|6. Šai Gildžus-Aleksander
|11.369
|7. Donovan Mičel
|10.875
|8. Džejlen Braun
|10.872
|
Najviše skokova u NBA ligi od 2020/2021
|1. Nikola Jokić
|6.030
|2. Rudi Gober
|5.764
|3. Domantas Sabonis
|5.118
|4. Janis Adetkumbo
|5.089
|5. Nikola Vučević
|4.754
|6. Jonas Valančijunas
|4.505
|7. Bem Adebajo
|4.462
|8. Ivica Zubac
|4.379
|
Najviše asistencija u NBA ligi od 2020/2021
|1. Nikola Jokić
|4.326
|2. Tre Jang
|4.120
|3. Džejms Harden
|3.915
|4. Luka Dončić
|3.538
|5. Kris Pol
|3.500
|6. Tajris Haliburton
|3.267
|7. Rasel Vestbruk
|3.088
|
Najviše "krađa" u NBA ligi od 2020/2021
|1. Nikola Jokić
|703
|2. Džimi Batler
|681
|3. Kris Pol
|617
|4. Šai Gildžus-Aleksander
|612
|5. Dežonte Marej
|593
|6. Fred Vanvlit
|590
|7. OG Anuobi
|587
Nikola Jokić - statistika u sezoni 2025/2026 je nestvarna!
U ovoj sezoni Jokić ponovo ima čudesnu statistiku: trenutno je na tripl-dabl proseku, uz 29,1 poen po utakmici, 13,2 skoka i 11,1 asistenciju.
U trenutku pisanja ove vesti prvi je po skokovima u celoj NBA ligi, najbolji je njen asistent, a osmi je po realizaciji šuta iz igre (čak 64,1%).
NBA liga - tabele
Istočna konferencija: 1. Detroit (13-2), 2. Toronto (10-5), 3. Njujork (9-5), 4. Klivlend (10-6), 5. Atlanta (9-6), 6. Majami (9-6), 7. Čikago (8-6), 8. Filadelfija (8-6), 9. Boston (8-7), 10. Orlando (8-7)...
Zapadna konferencija: 1. Oklahoma (15-1), 2. Denver (11-3), 3. Hjuston (10-3), 4. LA Lejkers (11-4), 5. San Antonio (10-4), 6. Minesota (10-5), 7. Feniks (9-6), 8. Golden Stejt (9-8), 9. Portland (6-9), 10. Juta (5-9)
Nikola Jokić - ugovor, plata
Podsetimo, kada je srpski as 8. jula 2022. potpisao novi ugovor, jedna od najtraženijih stvari na internetu glasila je "Nikola Jokic contract salary" jer je u pitanju bio finansijske izuzetno unosan sporazum po centra iz Sombora. Uostalom, samo u ovoj, sezoni 2025/2026, treba da zaradi 55.224.526 dolara.
U narednoj još više, 59.033.114, ali...
Potom sledi "začkoljica".
Jokić je taj koji ima opciju da produži saradnju i, ako to učini, u sezoni 2027/2028 mu je garantovano 62.841.702 "zelenih novčanica". A kako on još nije potpisao produženje - počele su i glasine o tome da će možda promeniti sredinu. Upravo se u to uzdaju u, recimo, Majamiju, no... Uzdanje je jedno, a realnost? O njoj će mnogo odgovora dati i sezona koja je pred nama. A evo šta najpre sledi za Jokića i Nagetse u njoj:
Denver nagets - raspored NBA utakmica - novemar 2025.
(svi termini su navedeni po našem, srednjeevropskom vremenu)
Protiv Hjustona u gostima - subota, 22.11. - od 3.30
Protiv Sakramenta kod kuće - nedelja, 23.11. - od 4
Protiv Memfisa u gostima - utorak, 25.11. - od 2
Protiv San Antonija kod kuće - subota, 29.11. - od 3.30
Protiv Feniksa u gostima - nedelja, 30.11. - od 3
