ZVEZDA SE OGLASILA: Poznate cene karata za evroligaški spektakl sa Olimpijakosom

CRVENA zvezda narednu utakmicu kao domaćin u Evroligi igra protiv Olimpijakosa. Klub je odredio dan prodaje karata i cene za taj meč.

FOTO: M. Vukadinović

Nema sumnje da će tribine "Beogradska arene" biti ispunjene do poslednjeg mesta, pošto je poznata povezanost između dve navijačke grupe - "delije" i "gejt 7".

Prodaja ulaznica za ovaj duel počinje u ponedeljak 24. novembra u 12 časova i trajaće sve do početka utakmice. Osim onlajn prodaje na tiketing sajtu tickets.kkcrvenazvezda.rs ulaznice će se prodavati i na sledećim mestima i po sledećem rasporedu:

KK Crvena zvezda Šop – Beogradska Arena plato sever ponedeljak od 12-20 časova utorak od 12-20 časova;

KK Crvena zvezda Šop – Mitropolita Petra ponedeljak od 12-20 časova utorak od 12-20 časova;

Beogradska Arena blagajna jug – Sreda od 12-19:30.

Najjeftinija cena ulaznice iznosi 2.500 za nivo 400 bok, dok oni koji žele da gledaju meč sa nivoa 400 centar moraju da izdvoje 3.000.

Podsetimo, utakmica Crvena zvezda - Olimpijakos igra se u sredu, 26. novembra od 19.30.

