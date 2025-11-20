Košarka

NIJE SAMO NIKOLA JOKIĆ! Još jedan Srbin pravi čuda u NBA ligi

Новости онлине

20. 11. 2025. u 08:02

Košarkaši Toronta, koje sa klupe predvodi srpski trener Darko Rajaković, pobedili su na gostujućem terenu Filadelfiju 121:112.

НИЈЕ САМО НИКОЛА ЈОКИЋ! Још један Србин прави чуда у НБА лиги

FOTO: Tanjug/AP

Najefikasniji kod Toronta su bili Ar Džej Beret i Brendon Ingram sa po 22 poena.

Kod Filadelfije bolji od ostalih bili su Tajris Maksi sa 24 i Vi Džej Edžkomb i Kventin Grajms sa po 21 poenom.

Toronto ima 10 pobeda i pet poraza, a Filadelfija osam pobeda i šest poraza.

Košarkaši Majamija su na svom terenu pobedili Golden Stejt 110:96, a srpski internacionalac Nikola Jović nije nastupio za Majami na noćašnjem meču zbog povrede.

Najefikasniji kod Majamija bio je Norma Pauel sa 25 poena, a kod Golden Stejta Brendin Podziemski sa 20 poena.

Rezultati ostalih utakmica:

Klivlend - Hjuston 104:114

Indijana - Šarlot 127:118

Minesota - Vašington 120:109

Oklahoma - Sakramento 113:99

Dalas - Njujork 111:113

Portland - Čikago 121:122

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PUTIN UPERIO PRSTOM KA DVOJICI SRBA! Postoje problemi...

PUTIN UPERIO PRSTOM KA DVOJICI SRBA! "Postoje problemi..."