NIJE SAMO NIKOLA JOKIĆ! Još jedan Srbin pravi čuda u NBA ligi
Košarkaši Toronta, koje sa klupe predvodi srpski trener Darko Rajaković, pobedili su na gostujućem terenu Filadelfiju 121:112.
Najefikasniji kod Toronta su bili Ar Džej Beret i Brendon Ingram sa po 22 poena.
Kod Filadelfije bolji od ostalih bili su Tajris Maksi sa 24 i Vi Džej Edžkomb i Kventin Grajms sa po 21 poenom.
Toronto ima 10 pobeda i pet poraza, a Filadelfija osam pobeda i šest poraza.
Košarkaši Majamija su na svom terenu pobedili Golden Stejt 110:96, a srpski internacionalac Nikola Jović nije nastupio za Majami na noćašnjem meču zbog povrede.
Najefikasniji kod Majamija bio je Norma Pauel sa 25 poena, a kod Golden Stejta Brendin Podziemski sa 20 poena.
Rezultati ostalih utakmica:
Klivlend - Hjuston 104:114
Indijana - Šarlot 127:118
Minesota - Vašington 120:109
Oklahoma - Sakramento 113:99
Dalas - Njujork 111:113
Portland - Čikago 121:122
