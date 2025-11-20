NIJE SAMO NIKOLA JOKIĆ! Još jedan Srbin pravi čuda u NBA ligi

Košarkaši Toronta, koje sa klupe predvodi srpski trener Darko Rajaković, pobedili su na gostujućem terenu Filadelfiju 121:112.

FOTO: Tanjug/AP

Najefikasniji kod Toronta su bili Ar Džej Beret i Brendon Ingram sa po 22 poena.

Kod Filadelfije bolji od ostalih bili su Tajris Maksi sa 24 i Vi Džej Edžkomb i Kventin Grajms sa po 21 poenom.

Toronto ima 10 pobeda i pet poraza, a Filadelfija osam pobeda i šest poraza.

Košarkaši Majamija su na svom terenu pobedili Golden Stejt 110:96, a srpski internacionalac Nikola Jović nije nastupio za Majami na noćašnjem meču zbog povrede.

Najefikasniji kod Majamija bio je Norma Pauel sa 25 poena, a kod Golden Stejta Brendin Podziemski sa 20 poena.

Rezultati ostalih utakmica:

Klivlend - Hjuston 104:114

Indijana - Šarlot 127:118

Minesota - Vašington 120:109

Oklahoma - Sakramento 113:99

Dalas - Njujork 111:113

Portland - Čikago 121:122