"UVEK ĆU SE ZALAGATI ZA MANJI BROJ UTAKMICA!" Trener košarkaša Golden Stejta Stiv Ker kritikovao veliki broj mečeva u NBA ligi
Trener košarkaša Golden Stejta Stiv Ker kritikovao je veliki broj utakmica u NBA ligi i dodao da je "veoma zabrinut" zbog gustog rasporeda, koji dovodi do povreda igrača, preneo je danas I-Es-Pi-En (ESPN).
Američki mediji podsećaju da su zbog povreda van terena Janis Adetokumbo, Viktor Vembanjama, Stefon Kasl, Entoni Dejvis, Taj Džerom, Dilan Harper, Dža Morant i Džru Holidej.
"Uvek ću se zalagati za manji broj utakmica. Igračima bi puno značilo smanjenje broja mečeva sa 82 na 72 u regularnom delu sezone u NBA ligi. Nije samo gust raspored glavni krivac za česte povrede igrača. U košarci se nikada nije više trčalo. A pošto se utakmice igraju svakog drugog dana, onda dolazimo do činjenice da su prepune liste povređenih igrača", rekao je Ker.
Košarkaši Golden Stejta će za 29 dana odigrati 17 utakmica u 12 gradova.
"Nekada smo i više od nedelju dana na turneji. Na ovoj turneji nismo imali nijedan trening. Već osam dana smo na putu, igra se utakmica za utakmicom. Nema vremena ni za oporavak ni za rad. To je najteži rani raspored u mojoj celoj NBA karijeri", naveo je Ker.
Košarkaši Golden Stejta se nalaze na osmom mestu na tabeli Zapadne konferencije NBA lige sa devet pobeda i sedam poraz.
