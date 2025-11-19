Košarka

LEGENDARNI FRANCUZ SE VRAĆA NA PARKET! Veliko pojačanje za Asvel

Filip Milošević

19. 11. 2025. u 08:52

Košarkaš Asvela, Tomas Ertel, kako je preno Le Progres se vraća na parket.

Tomas Ertel, Foto Profimedija

Iskusni plejmejker je početak sezone propustio zbog povrede, a sada se oporavio i staviće se na raspolaganje treneru za utakmicu protiv Monaka.

Nakon dužeg vremena ponovo ćemo videti Ertela na evroligaškoj sceni.

