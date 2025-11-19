LEGENDARNI FRANCUZ SE VRAĆA NA PARKET! Veliko pojačanje za Asvel

Košarkaš Asvela, Tomas Ertel, kako je preno Le Progres se vraća na parket.

Tomas Ertel, Foto Profimedija

Iskusni plejmejker je početak sezone propustio zbog povrede, a sada se oporavio i staviće se na raspolaganje treneru za utakmicu protiv Monaka.

Nakon dužeg vremena ponovo ćemo videti Ertela na evroligaškoj sceni.

