LEGENDARNI FRANCUZ SE VRAĆA NA PARKET! Veliko pojačanje za Asvel
Košarkaš Asvela, Tomas Ertel, kako je preno Le Progres se vraća na parket.
Iskusni plejmejker je početak sezone propustio zbog povrede, a sada se oporavio i staviće se na raspolaganje treneru za utakmicu protiv Monaka.
Nakon dužeg vremena ponovo ćemo videti Ertela na evroligaškoj sceni.
BONUS VIDEO: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
