"SJAJNO JE PONOVO IGRATI KOŠARKU": Pol DŽordž se vratio na teren posle osam meseci!

Časlav Vuković

18. 11. 2025. u 21:54

ČEKANjU je došao kraj. Pol Džordž se posle osam meseci vratio na teren, nakon što se oporavio od teške povrede.

FOTO: Tanjug/AP/Matt Rourke

On je zaigrao se Filadelfiju seventisikserse u pobedio nad LA Klipersima (110:108). Na parketu je proveo 21 minut.

Amerikanac je za to vreme uspeo da ostvari učinak od devet poena, sedam skokova, tri asistencije i dve blokade.

- Bilo je sjajno ponovo igrati košarku. Nisam igrao osam meseci. Mnogo je to uspona i padova, mnogo štucanja. Ipak, dobro je igrati. Značilo je da otresem rđu, ali sam se dobro osećao. Trebaće mi malo vremena da povratim samopouzdanje i poverenje saigrača. Znam da sam spreman i samo treba da odradim određene stvari za sebe i sve će doći na svoje mesto - rekao je Džordž posle utakmice.

Podsetimo, ovaj 35-godišnjak iz Plamdejla je prošle sezone odigrao 41 utakmicu kad se povredio. Tokom leta, tačinije u julu morao je na operaciju kolena. Sve je dobro prošlo i vratio se na teren.

Kvalifikacije za Svetsko prvenstvo su za naš nacionalni tim završene neuspešno: Srbija nije uspela da izbori odlazak na Mundijal koji je na programu 2026. godine, a "druga staza", putem Lige nacija, ostala je zatvorena za "orlove" jer će njome na šampionat planete otići čak i slabije selekcije od njih - zahvaljujući neverovatnim pravilima FIFA i UEFA. I, Rusija je prilično začuđena time.

