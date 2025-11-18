"SJAJNO JE PONOVO IGRATI KOŠARKU": Pol DŽordž se vratio na teren posle osam meseci!
ČEKANjU je došao kraj. Pol Džordž se posle osam meseci vratio na teren, nakon što se oporavio od teške povrede.
On je zaigrao se Filadelfiju seventisikserse u pobedio nad LA Klipersima (110:108). Na parketu je proveo 21 minut.
Amerikanac je za to vreme uspeo da ostvari učinak od devet poena, sedam skokova, tri asistencije i dve blokade.
- Bilo je sjajno ponovo igrati košarku. Nisam igrao osam meseci. Mnogo je to uspona i padova, mnogo štucanja. Ipak, dobro je igrati. Značilo je da otresem rđu, ali sam se dobro osećao. Trebaće mi malo vremena da povratim samopouzdanje i poverenje saigrača. Znam da sam spreman i samo treba da odradim određene stvari za sebe i sve će doći na svoje mesto - rekao je Džordž posle utakmice.
Podsetimo, ovaj 35-godišnjak iz Plamdejla je prošle sezone odigrao 41 utakmicu kad se povredio. Tokom leta, tačinije u julu morao je na operaciju kolena. Sve je dobro prošlo i vratio se na teren.
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
