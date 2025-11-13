VELIKA POBEDA ZVEZDE U EVROLIGI: Oslabljeni crveno-beli srušili viceprvaka Evrope

CRVENA zvezda je izašla na megdan Monaku bez čak osam igrača, ali ni to je nije sprečilo da pobedi vicepravka Evrope sa 91:79 (23:25, 19:21, 23:18, 26:15).

Ratničku košarku su igrali crveno-beli i pokazali da je "Beogradska arena" postala neosvojiva trđava, pa se Kneževi u Monte Karlo iz glavnog grada Srbije vraćaju sa dva poraza.

Čima Moneke, Džordan Nvora, Ajzea Kenan, Džoel Bolomboj, Tajson Karter, Hasijel Rivero, Ebuka Izndu i Devonte Grejem su igrači na koje nije mogao da računa Saša Obradović, ali ostatak tima se skupio i uspeo je da upiše veliki trijumf.

Šut je danas bio najjača snaga tima sa Malog Kalemegdana. Domaćin je za tri poena šutirao nestvarnih 12/18 (66,6%) odsto. Čak ni 12 promašenih slobodnih bacanja nije bio problem da se upiše pobeda.

Nije bilo prepoznatljive energije kod Zvezde u prvom poluvremenu, ali je zato u drugom Monako osetio snagu aktuelnog šampiona Kupa Radivoja Koraća.

Crveno-beli su u drugom poluvremenu primili samo 33 poena, a dali su 49 i uz podršku pune "Arene" na kolena je oboren tim iz Monte Karla.

Kodi Miler-Mekintajer je dirigovao igrom i već na startu drugog poluvremena je došao do dabl-dabl učinka 12 poena i 10 asistencija. Ali, Dobrić je sa četiri trojke i četiri vezana pogođena bacanja u finišu pokazao zašto je kapiten ove ekipe.

Ipak, mora se pomenuti Džered Batler. Čini se da je Amerikanac već ušao u srca navijača. Sjajno je igralo pojačanje iz NBA lige i meč je okončao sa 20 poena. U četvrtoj četvrtini pogodio je dve trojke i imao je još nekoliko sjajnih pogodaka za dva.

Najefikasniji je bio upravo Ognjen Dobrić sa 22, a pored Batlera vredi istaći Semija Odželeja koji je brojao do 14. Na drugoj strani najbolji je bio Majk Džejms sa 18, dok je Eli Okobo dodao 16.

Crvena zvezda je na učinku 8-3 i na deobi je prvog mesta sa Hapoelom iz Tel Aviva koji je na istom učinku. Monako ima 6-5.

Crvena zvezda - Monako 91:79 (23:25, 19:21, 23:18, 26:15)

Dvorana: "Beogradska arena". Gledalaca: 19.458. Sudije: Emin Mogulkoč (Turska), Rain Perandi (Estonija), Krisaps Konstantinovs (Letonija).

Crvena zvezda: Miler Mekintajer 12, Plavšić 5, Miljenović, Batler 20, Davidovac 2, Kalinić 11, Dobrić 22, Stojković, Moteijunas 2, Odželej 14, Radošić, Jago 3.

Monako: Okobo 16, Blosomgejm 11, Makundu, Tajs 4, Dijalo 9, Hejs 4, Tarpi, Begarin, Nedović, Strazel 9, Mirotić 8, Džejms 18.

Četvrta četvrtina: Crvena zvezda - Monako 91:79

40' - Kraj utakmice!

40' - Batler je pogodio je još jedan šut sa poludistance. Tajm-aut ja zatražio Vasilis Spanulis. Džejms je probio odbranu Zvezde i poentirao. Sad je Obradović uzeo minut odmor na 41,2 sekunde do kraja.

39' - Dugo nije bilo poena Majka Džejmsa. Sad je bio siguran sa linije penala. Dobrić je pogodio oba bacanja u važnom trenutku.

38' - Još jednom Batler poentira. Nezaustavljiv je Amerikanac i trenutno je na 18 poena. Tajm-aut je zatražio Vasilis Spanulis. Batler je sad bio u ulozi asistenta, a poentirao je Odželej.

37' - Promešao je odbranu rivala Batler i pogodio za dva. Strazel je promašio šut sa poludistance.

36' - Dobrić je promašio, ali je Strazel pogodio trojku za vođstvo Monaka. Nekako je uspeo da pogodio Kalinić.

35' - Okobo je pogodio sa polusidstance, ali je napravio i tehničku. Davidovac je potom pogodio bacanje. Ukrao je Monako loptu i potom je u kontri poentirao Okobo. Minut odmora je zatražio Obradović.

33' - Batler pogađa još jednu trojku, treću ukupno. Mora da reaguje tajm-autom Vasilis Spanulis.

32' - Kao brzi voz je protutnjao Miler Mekintajer, ali je fauliran. Polovičan je bio reprezentativac Bugarske.

31' - Poslednji period počinje trojkom Batlera. Mirotić je pogodio težak šut sa poludistance.

Treća četvrtina: Crvena zvezda - Monako 65:64

30' - Davidovac je pogodio jedno od dva bacanja. Strazel je ostao sam na šutu za tri i bio je precizan.

28' - Plavšić je bio polovičan sa crte. Mirotić je pogodio šut sa poludistance. Batler iz prodora, pa potom Plavšić popravlja promašaj Odželeja.

27' - Četvrti put je van linije 6,75 bio precizan Dobrić. On je bez promašaja za tri poena - 4/4.

26' - Imali su crveno-beli priliku da povedu, ali su izgubili loptu i na drugoj strani se Dijalo izborio za dva slobodna bacanja. Oba je promašio.

25' - Uspeo je Monako nekako da poentira. Napao je Dobrić prodorom i pogodio je flouter, njegov prepoznatljiv šut.

24' - Polovičan je bio Moteijunas sa linije penala. Zvezda se odbranila, ali je potom Odželej napravio faul u napadu.

23' - Raspoložen je Blosomgejm na startu drugog poluvremena, pogodio je i trojku iz desnog kornera. Dobrić je pogodio za dva poena. Dobrić je ostao sam, video je to Moteijunas i uposlio ga je preko celog terena.

22' - Uzvratio je istom merom Dobrić. Na drugoj strani je zakucao Blosomgejm. Probio je odbranu rivala Miler Mekintajer i već je na dabl-dabl učinku od 11 poena i 10 asistencija.

21' - Odličnu odbranu odigrala je Zvezda na startu treće četvrtine. Kalinić je ostao sam u reketu i lako je poentirao. Trojku je potom pogodio Okobo.

Druga četvrtina: Crvena zvezda - Monako 42:46

20' - Vratila se lopta Blosomgejmu posle promašaja i lako je poentirao. Tajm-aut je zatražio Saša Obradović kako bi spremio poslednji napad u prvom poluvremenu. Batler je pogodi oba bacanja, ali je Zvezda primila koš za šest sekundi. Poentirao je Tajs pored Moteijunasa.

19' - Miler Mekintajer je drugi put bio precizan van linije 6,75. Opet je Džejms bio precizan sa crte.

18' - Odželej je realizovao jedno od dva slobodna bacanja. Neverovatan koš je dao Džejms, a pri tom je i Davidovac napravio faul. Pogodio je sjajni Amerikanac.

18' - Nova trojka za kapitena crveno-belih Ognjena Dobrića. Moraće minutom odmora da reaguje Vasilis Spanulis. Miler Mekintajer je sjajno uposlio Odželeja koji je pre toga blokirao Džejmsa.

16' - Neverovatan koš Okoba. Za tri poena na drugoj strani pogađa Kodi Miler-Mekintajer.

15' - Mirotić je bio polovičan sa bacanja što se ne dešava često. Fantastična asistencija Miler Mekintajera za Kalinića koji je lako završio napad.

13' - Miler Mekintajer je bio polovičan sa linije penala. Prelako je ovo odradio Okobo. Oslobodio se Moteijunasa i pogodio šut sa poludistance. Mora da reaguje tajm-autom Saša Obradović. Miler Mekintajer je ukrao loptu i potom proigrao Odželeja za zakucavanje.

11' - Hejs poentira pod košem rivala. Na drugoj strani Batler nije uspeo da poentira iz teške pozicije.

Prva četvrtina: Crvena zvezda - Monako 23:25

10' - Jago je bio precizan van linije 6,75. Vratio je Strazel istom merom. To je bio poslednji koš u prvom periodu.

9' - Dobra akcija domaćeg tima okončana je zakucavanjem Odželeja. Okobo je ona puta bio precizan sa linije penala.

8' - Džered Batler pogaša trojku i na taj način se uvodi u utakmicu. Dijalo je ostao sam i snažno je zakucao.

7' - Još jednom je poentirao Džejms. Sjajno je plejmejker Monaka otvorio utakmicu. Dobro se snašao Plavšić i popravio je svoj promašaj.

6' - Flouter je pogodio Kalinić i na taj način se upisao u strelce. Džejms je opet poentirao, ovoga puta posle prodora.

5' - Džejms je pogodio trojku. Na drugoj strani je zicer promašio Kalinić. Prva pauza na utakmici zbog televizijskog tajm-auta.

4' - Još jedna trojka domaćih, ovoga puta je precizan bio Dobrić. Polovičan sa linije penala bio je Moteijunas.

3' - Snažno je na prodor krenuo Miler Mekintajer i uspeo je da poentira. Težak šut je pogodio Džejms na drugoj strani. Uzvratio je pogotkom van linije 6,75 Semi Odželej.

2' - Dobra akcija gostiju i laki poeni za Blosomgejma. Potom su obe ekipe izgubili po loptu.

1' - Zvezda je poentirala iz prvog napada. Šut sa poludistance je pogodio Odželej. Dijalo je na drugoj strani pogodio za tri poena.

Crvena zvezda meč počinje u petorci: Kodi Miler-Mekintajer, Ognjen Dobrić, Nikola Kalinić, Semi Odželej, Donatas Moteijunas. Monako duel kreće u sastavu: Majk Džejms, Metju Strazel, Alfa Dijalo, Džerod Blosomgejm, Danijel Tajs.

19.13 - Ipak, u poslednjem trenutku je došlo do promene i najbolji strelac crveno-belih neće biti u sastavu.

19.05 - Sjajna vest za crveno-bele! Džordan Nvora se oporavio i moći će da pomogne saigračima u ovom važnom duelu.

Uoči meča:

Novi problemi javili su se za Sašu Obradovića. Van tima će na ovom susretu biti Čima Moneke i Ebuka Izundu.

Zvezdu svakako čeka težak posao protiv aktuelnog vicešampiona Evrope, a sad je to još teže s obzirom na to koliki je broj izostanaka u ekipi sa Malog Kalemegdana.

Sa druge strane Vasilis Spanulis nema kadrovskih problema i može da računa na sve igrače.

Monako je pre dva dana na istom mestu poražen od Partizana (78:76). Uspeli su Kneževi da nadomeste zaostatak od 20 poena, ali na kraju nisu uspeli da naprave veliki preokret i savladaju crno-bele.

Crveno-beli će iako drastično oslabljeni pokušati da pobede. Velika prednost za Beograđane je to što će "Arena" biti puna i to može biti velika motivacija za domaći tim.

Crvena zvezda u ovaj meč ulazi sa učinkom 7-3, dok je Monako na 6-4.

