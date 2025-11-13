"POVUKAO JE CELU EKIPU NA DNO": Hrvat se našao na žestokom udaru, Španci ne mogu da mu oproste ovo
SA VELIKIM kritikama suočen je hrvatski košarkaš iz redova Real Madrida.
Mario Hezonja ne igra u skladu sa očekivanjima. "Marka" piše da ne igra timsku košarku, previše forsira individualnu igru i zbog toga ga nije štedela.
Hrvatski reprezentativac je u porazu od Valensije u desetom kolu Evrolige proveo na parketu 13 minuta i za to vreme postigao 11 poena, uz pet skokova. Odigrao je veoma loše drugo poluvreme uz nerezonske šuteve.
- Nakon dobrog prvog poluvremena, Hezonja je u nastavku odigrao vrlo loše, povukao je celu ekipu na dno. Igrao je sam, a na kraju su i on i Real Madrid izgubili. Birao je loše šuteve, od kojih neki nisu ni dotakli obruč, prodori su se završavali blokadama, previše forsirane akcije... - piše "Marka".
- Ovo nije bio prvi put da je Hezonja imao ovakav nastup ove sezone. U otvaranju Evrolige protiv Virtusa šutirao je 0/7 za tri poena, završio je utakmicu sa ukupno 7/19 iz igre. Protiv ASVEL-a je ponovo loše šutirao za tri poena - 0/6. Protiv Crvene zvezde pogodio je samo 1/9. Krilni igrač zna, i to s pravom, da je jedan od ključnih igrača Real Madrida, ali čini se da teško prepoznaje kada je u formi, a kada nije. S obzirom na svoj talent, može sam da osluči utakmicu, ali ako ga koristi pogrešno, može postati veliki teret ekipi - dodaje se u tekstu.
Real večeras igra na svom terenu protiv Panatinaikosa i to će biti prilika za Hezonju da utiša kritičare i najavi povratak u prepoznatljivu formu.
