AMERI GLEDAJU I NE VERUJU! Evo šta je Nikola Jokić rekao nakon ubačenih 55 poena

Denver predvođen Nikolom Jokićem je savlado Kliperse Bogdana Bogdanovića posle još jedne sjajne partije srpskog centra koji je zabeležio 55 poena, 12 skokova i šest asistencija.

Foto: Profimedia

Posle meča u Los Anđelesu Jokić je najmanje pričao o svom impresivnom učinku

- Mislim da je odbrana u trećoj četvrtini bila presudna. Bio je ovo težak meč posle onog koji smo odigrali prošle noći. Dva gostovanja zaredom nisu laka, pogotovo kada igrate protiv tima koji je očajnički želeo pobedu i borio se žestoko. Ali mi smo odigrali, profesionalnu utakmicu kontrolisali smo igru i ta treća četvrtina bila je fantastična za nas – objasnio je Nikola.

Tim je stigao kasno sinoć, oko dva ujutru, svi su malo spavali. Novinare je zanimalo da li je bio umoran pre utakmice i kako se pokrenuo.

- Samo treba da se zagreješ, to je najteži deo. Kad se dobro zagreješ i uhvatiš ritam, sve je lakše. Meni lično treba malo više vremena nego obično da se „upalim“, ali kad to prođe, sve dođe na svoje mesto.

Novinari su se našalili i na izgled Jokića. Najavili su da će napraviti klub „bradonja“ i predložili da Jonas Valančjunas bude kapiten.

- Pa on je jedini koji ima pravu bradu! Mi ostali smo samo oni koji bi voleli da je imaju!

Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu