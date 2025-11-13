BOLNICA U HUMSKOJ! Partizan osakaćen protiv Asvela

Trener košarkaša Partizana Željko Obradović rekao je danas da je Asvel neuobičajena ekipa koja mnogo menja odbranu i da u Evroligi niko ne može unapred da upiše pobedu.

FOTO: Ata images

Partizan u meču 11. kola Evrolige u petak od 20 časova gostuje Asvelu. Domaćin u utakmicu ulazi sa skorom 2-8, a Partizan sa 4-6.

"Jasno je da je Evroligi niko ne može unapred da upiše pobedu. Asvel je neuobičajena ekipa koja mnogo menja odbranu, iz zonskog presinga prelaze u različite vrste zonske odbrane, na kraju se to svelo na 'svič'. Da probamo da igramo u tranziciji, da što ranije uđemo u napad, da ne bismo dozvoli ono na šta su oni navikli", rekao je Obradović danas pred put u Francusku.

Oba kluba imaju velike kadrovske probleme pred sutrašnju utakmicu. Partizan će u Francuskoj biti lišen pomoći Džabarija Parkera, Karlika Džonsa, Vanje Marinkovića, Arijana Lakića i Marija Nakića.

"Fale im neki igrači, ali fale i nama. To je tim koji ne sme da se potceni, važno je da smo mi jutros odradili ovaj trening, juče smo igračima dali slobodno. Čeka nas put, sa jednim presedanjem. Da prenesemo i primenimo sve dobre stvari koje su bile na utakmici protiv Monaka, a bilo je zaista mnogo dobrih stvari", zaključio je Obradović.

