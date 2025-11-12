MUK U PIREJU: Evans se nakon godinu i po dana vratio na parket, pa se odmah ponovo povredio (VIDEO)
Američki košarkaš Kinan Evans povredio se posle nepuna dva minuta na svom povratku Evroligi nakon godinu i po dana.
Na kraju prve četvrtine Evans je iznenada ostao da leži na parketu, hvatajući se za zglob, dok je u dvorani zavladao muk.
Publika u Pireju se hvatala za glavu, neverujući šta se dešava. Novi peh za Amerikanca mogao bi da znači ponovnu dužu pauzu za igrača koji se tek vratio na parket.
Evans je napustio teren sa bolnom grimasom na licu, a više detalja o težini povrede biće poznato nakon što se budu odradili lekarski pregledi.
