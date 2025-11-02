"GROBARE" ĆE OVO DA ZABOLI: Trojka Klejburna među najboljim potezima, tu je i Tajrik, Izundu, Milutinov... (VIDEO)
TEŠKA nedelja je iza košarkaša Partizana koji su uprkos dobroj igri poraženi od Barselone ovog petka. Zvezda je sa druge strane završila duplo kolo sa dve pobede protiv Asvela i Makabija.
Igrači "večitih" našli su se u top 10 najboljih poteza prethodne runde.
Zakucavanje Izundua protiv Makabija našlo se na sedmom mestu. Tajrik Džons je mesto zaslužio zbog blokade i zakucavanja.
Trojka Klajburna za pobedu protiv Partizana, zauzela je 4. mesto.
Potez kola je kucanje u kontri Darijusa Tompsona protiv Dubaija. Na listi se našao i Nikola Milutinov.
