"GROBARE" ĆE OVO DA ZABOLI: Trojka Klejburna među najboljim potezima, tu je i Tajrik, Izundu, Milutinov... (VIDEO)

Новости онлајн

02. 11. 2025. u 10:00

TEŠKA nedelja je iza košarkaša Partizana koji su uprkos dobroj igri poraženi od Barselone ovog petka. Zvezda je sa druge strane završila duplo kolo sa dve pobede protiv Asvela i Makabija.

FOTO: N. Skenderija

Igrači "večitih" našli su se u top 10 najboljih poteza prethodne runde. 

Zakucavanje Izundua protiv Makabija našlo se na sedmom mestu. Tajrik Džons je mesto zaslužio zbog blokade i zakucavanja. 

Trojka Klajburna za pobedu protiv Partizana, zauzela je 4. mesto.

Potez kola je kucanje u kontri Darijusa Tompsona protiv Dubaija. Na listi se našao i Nikola Milutinov.

BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA 

