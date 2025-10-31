NAJNOVIJE VESTI O NIKOLI TOPIĆU! Trener Oklahome poslao poruku koja odzvanja planetom
Sem Presti, prvi čovek Oklahoma siti Tandera, izneo je na konferenciji za medije informaciju da je mladom plejmejkeru Nikoli Topiću dijagnostikovan rak testisa
Vest je brzo obišla američke i svetske medije, izazvavši šok u košarkaškoj javnosti. Presti je istakao da se Topić već nalazi pod nadzorom lekara i da se proces lečenja odvija prema planu.
- Jedino što od njega očekujemo jeste da se fokusira na ovo. To je prioritet. Vratiće se i igrati košarku kada bude mogao, nemamo nikakva očekivanja u pogledu toga. Ima našu potpunu podršku, ljubav i podstrek - rekao je Presti, a potom dodao sledeće:
- Želim da dam apdejt stanja u kom se nalazi Nikola Topić. Kao što ste svesni, imao je operaciju testisa pred početak sezone. Ona je bila neophodna i odrađena je u Hjustonu da se utdvrdi da li Nikola ima rak. Rezultati biopsije su potvrdili da ima rak, ali su lekari iz Hjustona eksremno pozitivni oko ishoda njegove situacije. Treba reći da je rak testisa „najsigurnija“ forma kancera kod muškaraca. Preporučeno je da ide na hemoterapije. Topić nije želeo da objavi ovu informaciju dok nije započeo sa tretmanom, što i jeste nedavno. On je ovde tokom celog procesa, trenira, ali smo svi svesni da ćemo ovo biti zahtevan proces. Tim doktora je pozitivan što se tiče dugoročnog ishoda. Trenutno je njegov oporavak jedini prioritet.
Sada je o Topićevom stanju i čitavoj situaciji govorio i prvi trener Oklahoma Siti Tandera, Mark Dagnolt. On je pružio veliku podršku Topiću, istakao je kako će svi biti uz njega, a njegove reči odzvanjaju čitavom planetom.
- Dobro je, s obzirom na okolnosti, što ne iznenađuje. Sem (Presti) je to pomenuo, ali nema nijednog dvadesetogodišnjaka koji je bolje opremljen zrelošću, disciplinom i čvrstinom da se nosi sa ovakvom situacijom od njega. Naša svlačionica, ne verujem da postoji svlačionica koja je spremnija da ohrabri i podrži nekoga kroz nešto ovako nego naša. Mi smo uz njega. On to zna. Tu je, bio je sa nama, i nastaviće da bude sa nama. Svi ćemo dati sve od sebe. Ali, veoma smo sigurni u njega kao osobu, u prognozu, i u okruženje koje imamo oko njega dok zajedno prolazimo kroz ovo - istakao je Dagnolt.
