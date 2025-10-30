ŠOK! Košarkaški reprezentativac Nikola Topić (20) ima rak!

Najnovije vesti iz NBA lige su šokantne.

Naime, kako je obelodanio Sem Presti, prvi operativac Oklahoma siti Tandera, košarkaški reprezentativac Srbije Nikola Topić ima rak testisa.

Kako je istakao, lekari su "izuzetno pozitivni" u pogledu dugoročnih izgleda.

Topić je, ističe Presti, počeo sa hemoterapijom i trenutno u Oklahomi ne mog da kažu ništa o vremenskog roku za njegov povratak.

Nikola Topić na NBA draftu / Foto AP

Nikola Topić - čudesna karijera koja je zastala zbog opake bolesti

Nikola Topić, rođen u Novom Sadu 10. avgusta 2005. godine, košarkaški je reprezentativac Srbije, a reprezentativac mu je bio i otac, svojevremeno zvezda Crvene zvezde, Milenko. Nikolina pozicija je, međutim, plejmejker ili bek, a karijeru je počeo u klubu Difens iz rodnog grada.

U njemu je igrao dok nije dogurao do kadetske selekcije, kada je, u junu 2020, potpisao stipendijski ugovor sa Crvenom zvezdom.

Zbog ogromnog talenta, već u toku sezone 2021/2022. počeo je da trenira i sa prvim timom Zvezde, u kome je zadužio dres sa brojem 44. Prvi zvanični nastup za seniore crveno-belih ostvario je sa šesnaest i po godina - bilo je to 28. marta 2022, na utakmici 24. kola Jadranske lige protiv Krke. Na parket je ušao u 15. minutu i do kraja meča je uspeo da zabeleži četiri poena, dva skoka, pet asistencija i dve ukradene lopte. Topić je tako postao i najmlađi strelac u dotadašnjoj istoriji KK Crvena zvezda. Prvi nastup u Evroligi imao je 1. aprila 2022. u Minhenu, u porazu Zvezde na gostovanju Bajernu.

Evroliga ga je dotad već znala - davao je i po 49 poena u njoj, za Zvezdine juniore...

Početkom septembra 2022. prosleđen je na pozajmicu u klub Slodes. Krajem istog meseca objavljeno je da će Topić igrati za oba kluba, na dvojnu registraciju. Šestog januara 2023. potpisao je polusezonski ugovor sa FMP-om. Četiri dana kasnije obznanjeno je da će Topić ostatak sezone 2022/2023. provesti u OKK Beogradu. A onda je 17. jula 2023. godine potpisao profesionalni, četvorogodišnji ugovor sa Crvenom zvezdom. U avgustu iste godine prosleđen je na jednogodišnju pozajmicu Mega basketu, da bi se 26. decembra 2023. vratio u Crvenu zvezdu.

I ne čudi - te godine je uveliko blistao na međunarodnoj sceni.

Ne samo da je osvojio sa Srbijom Evropsko prvenstvo za igrače do 18 godina, već je bio i najkorisniji igrač tog U-18 Evrobasketa (prosečno je po utakmici imao 15,3 poena, 5,1 asistenciju i 3,7 skokova), a bio je i u idealnoj startnoj petorki Jadranske lige i zvanično najbolji mladi igrač regionalnog nadmetanja.

Oklahoma Siti tander ga je izabrao kao 12. pika na NBA draftu te 2024. godine.

To leto je proslavio duplu krunu sa Zvezdom (osvojivši titulu i srpskogm prvenstvu i svoju drugu ABA ligi), a onda je prešao u najjaču ligu sveta. Iako nije igrao u NBA zbog teške povrede kolena (morao je da operiše ukrštene ligamente), osvojio je šampionsku titulu u sezoni 2024/2025 i ima pravo da se naziva NBA prvakom iako nije odigrano ni jednu utakmicu (jer se to dozvoljava svim registrovanim i za takmičenje prijavljenim košarkašima). Postao je ovog leta treći najmlađi NBA igrač koji je osvojio titulu.

Bio je na širem spisku reprezentativaca Srbije za ovogodišnje Evropsko prvenstvo, a otpao je poslednji.

U predsezonskim nadmetanjima je imao i zapažene partije, poput dvocifrenog košgeterskog učinka protiv Hornetsa...

... ali i odličnih poteza u Letnjoj ligi:

Pre tri sedmice, 6. oktobra, objavljeno je iz tabora Tandera da će Topić pauzirati najmanje 4 do 6 nedelja nakon što je podvrgnut operaciji testisa, a danas je postalo poznato i da je razlog upravo pomenuti rak.

