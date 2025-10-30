Košarka

"GROBARI, BEZ UPLIVA POLITIKE!" KK Partizan se hitno obratio svojim navijačima

30. 10. 2025. u 15:37

Košarkaški klub Partizan se javno obratio svojim navijačima.

FOTO: M. Vukadinović

Saopštenje crno-belih prenosimo u celosti:


"Partizanovci, fokusirajte se na podršku timu!

Povodom brojnih neistinitih objava kao i dokumenata koji cirkulišu putem društvenih mreža, KK Partizan je primoran da se oglasi novim saopštenjem za javnost kako bi se navedene stvari sklonile iz fokusa i usmerila pažnju, pre svega svojih navijača, na veoma važne utakmice koje slede za crno-beli tim. 

KK Partizan još jednom apeluje na sve dobronamerne ljude da ne veruju u sve što se tokom poslednjih dana plasira kao istina, i da u turbulentnim danima prepoznaju trenutak za potpuno okretanje ka podršci timu i pobedama kao najboljem leku protiv otrovnih strelica koje se prema Klubu upućuju. 

Pažljivo birajte izvore informacija kojima ćete verovati, pratite zvanične kanale komunikacije KK Partizan ukoliko želite proverene vesti i sutra u Beogradskoj areni budite svi kao jedan! Složno u podršci timu, bez podela po bilo kom osnovu, bez upliva politike i strogo u službi podške ekipi da dođe do pobede u veoma važnoj utakmici! 

Partizan je iznad svih!", ističu crno-beli.

Podsetimo, košarkaši Partizana dočekaće u petak od 20.30 časova Barselonu u Beogradskoj areni, a u sredu su u Sofiji su poraženi od Hapoela iz Tel Aviva rezultatom 97:84. 

Partizan se nalazi na 15. mestu na tabeli Evrolige sa tri pobede i četiri poraza, dok je Barselona na devetoj poziciji sa učinkom 4-3.

