AMERI U ŠOKU: Ne mogu da veruju da Nikola Jokić ovo radi

Najnovije vesti iz NBA lige tiču se najboljeg košarkaša sveta - a Nikola Jokić je više nego dovoljan razlog da o njemu bruje vodeći američki mediji.

Evo kako je njegov noćašnji podvig opisao "Atletik", "perom" Džejmsa Džeksona:

"Nikola Jokić iz Nagetsa izjednačio je 64 godine star rekord Oskara Robertsona po broju tripl-dabla!

Ne bi bila NBA sezona bila to što jeste, da nema Nikole Jokića koji je pronašao jedinstvene načine da 'osveži' statistiku.

Dok su Denver Nagetsi (3-1) lako savladali Nju Orleans Pelikanse (0-4), Jokić je ostvario svoj četvrti uzastopni tripl-dabl na početku sezone 2025/2026, pridruživši se tako Oskaru Robertsonu (sezona 1961/1962) na toliko kratkoj listi igrača koji su započeli sezonu sa četiri tripl-dabla zaredom.

U pomenutom prvenstvu, Robertson je postao prvi igrač u istoriji lige koji je prosečno beležio tripl-dabl tokom cele sezone, podvig koji su od tada ostvarili samo Jokić u minulom šampionatu, te Rasel Vestbruk četiri puta.

Jokić, trostruki MVP, postigao je 21 poen uz šut 10 od 15, imao je 12 skokova, 10 asistencija i dve ukradene lopte za 28 minuta igre, tokom kojih su Nagetsi nadmašili Pelikanse za 25 poena. To je bio 168. tripl-dabl u Džokerovoj karijeri, po čemu je samo iz Robertsona (181) i Vestbruka (203) po broju takvih utakmica u celoj istoriji NBA.

Njegov trud je takođe pomogao Nagetsima da započnu sezonu sa tri pobede u prve četiri utakmice, što je drugi put u tri sezone da su to uradili (počeli su sa 4-0 u sezoni 2023/2024). Napad Denvera, koji je dobio novi izgled tokom pauze trejdom Majkla Portera mlađeg u Bruklin netse za Kamerona Džonsona, ostaje visokooktanski kao i uvek, pošto je u sredu ušao sa trećeg mesta po ofanzivnoj efikasnosti, prema sajtu lige (124,1 poen na 100 poseda)", piše pomenuti američki medij.

A evo i kako je Jokić pomogao da "pelikani" budu deklasirani:

A evo i podsetnika kako je započeo ovu sezonu:

Nikola Jokic ties the NBA record for the most consecutive triple-doubles to start a season. pic.twitter.com/aScJMpzBOB — Real Sports (@realapp) October 30, 2025

Nikola Jokić - ugovor, plata

Podsetimo, kada je srpski as 8. jula 2022. potpisao novi ugovor, jedna od najtraženijih stvari na internetu glasila je "Nikola Jokic contract salary" jer je u pitanju bio finansijske izuzetno unosan sporazum po centra iz Sombora. Uostalom, samo u ovoj, sezoni 2025/2026, treba da zaradi 55.224.526 dolara.

U narednoj još više, 59.033.114, ali...

Potom sledi "začkoljica".

Jokić je taj koji ima opciju da produži saradnju i, ako to učini, u sezoni 2027/2028 mu je garantovano 62.841.702 "zelenih novčanica". A kako on još nije potpisao produženje - počele su i glasine o tome da će možda promeniti sredinu. Upravo se u to uzdaju u, recimo, Majamiju, no... Uzdanje je jedno, a realnost? O njoj će mnogo odgovora dati i sezona koja je pred nama. A evo šta najpre sledi za Jokića i Nagetse u njoj:



Denver nagets - raspored NBA utakmica - novemar 2025.

(svi termini su navedeni po našem, srednjeevropskom vremenu)

Protiv Portlanda u gostima - subota, 1.11. - od 3 sata ujutru



Najnovije vesti iz Denver nagetsa! "HITNO PRESTANITE TO DA RADITE"! Nikola Jokić zagrmeo na Amere posle nove istorijske partije

Protiv Majamija kod kuće - četvrtak, 6.11. - od 3Protiv Golden Stejta kod kuće - subota, 8.11. - od 4Protiv Indijane kod kuće - nedelja, 9.11. - od 3Protiv Sakramenta u gostima - sreda, 12.11. - od 5Protiv Los Anđeles Klipersa u gostima - četvrtak, 13.11. - od 4.30Protiv Minesote u gostima - nedelja, 16.11. - od 3Protiv Čikaga kod kuće - utorak 18.11. - od 3Protiv Nju Orleansa u gostima - četvrtak, 20.11. - od 2Protiv Hjustona u gostima - subota, 22.11. - od 3.30Protiv Sakramenta kod kuće - nedelja, 23.11. - od 4Protiv Memfisa u gostima - utorak, 25.11. - od 2Protiv San Antonija kod kuće - subota, 29.11. - od 3.30Protiv Feniksa u gostima - nedelja, 30.11. - od 3

