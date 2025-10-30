AMERI U ŠOKU: Ne mogu da veruju da Nikola Jokić ovo radi
Najnovije vesti iz NBA lige tiču se najboljeg košarkaša sveta - a Nikola Jokić je više nego dovoljan razlog da o njemu bruje vodeći američki mediji.
Evo kako je njegov noćašnji podvig opisao "Atletik", "perom" Džejmsa Džeksona:
"Nikola Jokić iz Nagetsa izjednačio je 64 godine star rekord Oskara Robertsona po broju tripl-dabla!
Ne bi bila NBA sezona bila to što jeste, da nema Nikole Jokića koji je pronašao jedinstvene načine da 'osveži' statistiku.
Dok su Denver Nagetsi (3-1) lako savladali Nju Orleans Pelikanse (0-4), Jokić je ostvario svoj četvrti uzastopni tripl-dabl na početku sezone 2025/2026, pridruživši se tako Oskaru Robertsonu (sezona 1961/1962) na toliko kratkoj listi igrača koji su započeli sezonu sa četiri tripl-dabla zaredom.
U pomenutom prvenstvu, Robertson je postao prvi igrač u istoriji lige koji je prosečno beležio tripl-dabl tokom cele sezone, podvig koji su od tada ostvarili samo Jokić u minulom šampionatu, te Rasel Vestbruk četiri puta.
Jokić, trostruki MVP, postigao je 21 poen uz šut 10 od 15, imao je 12 skokova, 10 asistencija i dve ukradene lopte za 28 minuta igre, tokom kojih su Nagetsi nadmašili Pelikanse za 25 poena. To je bio 168. tripl-dabl u Džokerovoj karijeri, po čemu je samo iz Robertsona (181) i Vestbruka (203) po broju takvih utakmica u celoj istoriji NBA.
Njegov trud je takođe pomogao Nagetsima da započnu sezonu sa tri pobede u prve četiri utakmice, što je drugi put u tri sezone da su to uradili (počeli su sa 4-0 u sezoni 2023/2024). Napad Denvera, koji je dobio novi izgled tokom pauze trejdom Majkla Portera mlađeg u Bruklin netse za Kamerona Džonsona, ostaje visokooktanski kao i uvek, pošto je u sredu ušao sa trećeg mesta po ofanzivnoj efikasnosti, prema sajtu lige (124,1 poen na 100 poseda)", piše pomenuti američki medij.
A evo i kako je Jokić pomogao da "pelikani" budu deklasirani:
A evo i podsetnika kako je započeo ovu sezonu:
Nikola Jokić - ugovor, plata
Podsetimo, kada je srpski as 8. jula 2022. potpisao novi ugovor, jedna od najtraženijih stvari na internetu glasila je "Nikola Jokic contract salary" jer je u pitanju bio finansijske izuzetno unosan sporazum po centra iz Sombora. Uostalom, samo u ovoj, sezoni 2025/2026, treba da zaradi 55.224.526 dolara.
U narednoj još više, 59.033.114, ali...
Potom sledi "začkoljica".
Jokić je taj koji ima opciju da produži saradnju i, ako to učini, u sezoni 2027/2028 mu je garantovano 62.841.702 "zelenih novčanica". A kako on još nije potpisao produženje - počele su i glasine o tome da će možda promeniti sredinu. Upravo se u to uzdaju u, recimo, Majamiju, no... Uzdanje je jedno, a realnost? O njoj će mnogo odgovora dati i sezona koja je pred nama. A evo šta najpre sledi za Jokića i Nagetse u njoj:
Denver nagets - raspored NBA utakmica - novemar 2025.
(svi termini su navedeni po našem, srednjeevropskom vremenu)
Protiv Portlanda u gostima - subota, 1.11. - od 3 sata ujutru
Protiv Majamija kod kuće - četvrtak, 6.11. - od 3
Protiv Golden Stejta kod kuće - subota, 8.11. - od 4
Protiv Indijane kod kuće - nedelja, 9.11. - od 3
Protiv Sakramenta u gostima - sreda, 12.11. - od 5
Protiv Los Anđeles Klipersa u gostima - četvrtak, 13.11. - od 4.30
Protiv Minesote u gostima - nedelja, 16.11. - od 3
Protiv Čikaga kod kuće - utorak 18.11. - od 3
Protiv Nju Orleansa u gostima - četvrtak, 20.11. - od 2
Protiv Hjustona u gostima - subota, 22.11. - od 3.30
Protiv Sakramenta kod kuće - nedelja, 23.11. - od 4
Protiv Memfisa u gostima - utorak, 25.11. - od 2
Protiv San Antonija kod kuće - subota, 29.11. - od 3.30
Protiv Feniksa u gostima - nedelja, 30.11. - od 3
Najnovije vesti iz Denver nagetsa!
"HITNO PRESTANITE TO DA RADITE"! Nikola Jokić zagrmeo na Amere posle nove istorijske partije
Ako vas zanima Nikola Jokić, sve ono najvažnije i najzanimljivije o njemu, ali i košarci, i to ne samo NBA ligi - pratite na sportskim stranicama portala "Novosti".
Na sasvim ste dobrom mestu.
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
