NE, NE, OVO NIJE REALNO! Nikola Jokić "uništio" sport koji su Ameri izmislili za sebe (VIDEO)

DA li je ovo relno? Gde je granica Nikoli Jokiću? Ameri gledaju i ne ne veruju šta se dešava sa sportom koji su oni stvorili samo za sebe.

Foto: AP

Naime, Nikola Jokić je sve obesmislio. Srpski košarkaški upisao je četvrti tripl-dabl u nizu u prva četiri meča NBA sezone. Momak iz Sombora je u pobedi nad Nju Orleans pelikansima 122:88 je zabeležio 21 poen, 12 skokova i 10 asistencija.

Jedino su Rasel Vestbruk, Oskar Robertson i Nikola Jokić otvorili sezonu sa četiri tripl-dabla u nizu, a Srbin u narednom duelu u Portlandu ima priliku da ispiše novi rekord ako dođe i do petog.

Nakon poraza od Golden stejta na otvaranju u dramatičnoj i po ljubitelje košarke spektakularnoj utakmici, Denver nagetsi najbolje moguće koriste raspored za ubedljive pobede.

Slavili su nad Finiksom, Minesotom bez Entonija Edvardsa i Nju Orleansom. Nisu se igrali sa ulogom favorita, već su upisali ubedljive trijumfe. Ta serija pobeda može da se produži i u naredne susrete u Portlandu, te sa Sakramentom kod kuće.

Što se tiče samog meča, Pelikansi su se koliko-toliko držali u prvom poluvremenu, obezbedivši minus šest na poluvremenu (53:47). Međutim, Denver izlazi na teren u trećoj deonici kao u transu i prelama meč serijom od čak 29:2. Tu je bio kraj za goste.

Kao što smo već napisali Nikola Jokić je sa 21 poenom, 12 skokova i 10 asistencija predvodio Denver. Kristijan Braun i Džamal Mari su ubacili po 17, Tim Hardavej junior 11, a Jovan Valančijunas 10 poena.

Najraspoloženiji kod Pelikansa bio je Džeremaja Firs sa 21 poenom.

Denver je napredovao na 3-1, dok je Nju Orleans jedini tim bez pobede na Zapadu.